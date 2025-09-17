La prima scuola di teatro. Sarà nella città del Dramma. È rivolta agli adolescenti

SAN MINIATO

La nuova scuola di teatro per adolescenti da 15 a 19 anni, che prenderà il via a metà ottobre a San Miniato, è frutto della collaborazione delle eccellenze cittadine come Fondazione Dramma Popolare, Fondazione Cassa di risparmio, Credit Agricole e Conservatorio Santa Chiara. Il progetto, uno dei cinque di livello nazionale inseriti in CrowdForLife, la piattaforma di crowdfunding di Credit Agricole, è stato proposto dal Dramma Popolare per coinvolgere e avvicinare i giovani al teatro. "E si fonda su tre capisaldi come inclusione, eguaglianza di genere e ambiente", ha specificato il presidente del Dramma Marzio Gabbanini. Il progetto si chiama "Co-spirare" ed è stato presentato ieri a Palazzo Grifoni, sede della Fondazione Carismi, alla presenza, oltre che di Gabbanini, del direttore Toscana-Umbria di Credit Agricole Massimo Cerbai, Giovanni Urti presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Matteo Squicciarini assessore alla cultura e al sociale del Comune di San Miniato e Vittorio Gabbanini, vicepresidente Fondazione Conservatorio Santa Chiara. "Un laboratorio teatrale gratuito rivolto agli ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni di San Miniato e degli altri Comuni del territorio, con particolare attenzione a chi vive fragilità economiche, familiari o culturali", ha specificato ancora il presidente Marzio Gabbanini. "Crediamo che questo progetto sia una grande opportunità per il territorio – le parole di Urti – Perchè offre l’opportunità di fare teatro, una disciplina che aiuta a crescere, a formarsi, a rafforzare le proprie capacità. Con questa scuola, magari, ci sarà qualcuno che scoprirà di voler fare del teatro e inizierà proprio da San Miniato". Il direttore Cerbai ha parlato della sua esperienza come attore amatoriale. "Ho fatto teatro per dieci anni – ha detto – e mi è servito molto nel lavoro e nella vita. CrowdForLife è la piattaforma di Credit Agricole per agevolare enti e associazioni nella promozione dei loro progetti attraverso la raccolta di donazioni online su tutto il territorio nazionale. In sinergia le fondazioni bancarie di riferimento ribadiamo la vicinanza alle realtà territoriali". Banca e fondazione implementeranno le donazioni dei singoli. Soddisfazione è stata espressa dall’assessore Squacciarini – "anche per la valenza sociale del progetto" – e dal vicepresidente Gabbanini.

g.n.