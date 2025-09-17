Sorelle ladre. Denunciate dalla polizia

PONTEDERADue sorelle sono state denunciate dalla polizia di Pontedera per furto di abbigliamento in un negozio di un centro commerciale cittadino. Le due – di 31 e 26 anni – sono cittadine albanesi ma risiedono in Valdera. E’ stato l’addetto alla sorveglianza, nel pomeriggio di alcuni giorni fa, dopo la segnalazione del sistema antitaccheggio, a fermare una delle due donne che avevano nascosto la merce rubata nel passeggino della figlia di 2 anni.

Valore dei vestiti rubati quasi 200 euro. Abbigliamento da bambino, donna, oltre ad alcuni prodotti di cosmetica. Mentre dal negozio scattava la segnalazione al 112-Numero unico emergenza, è entrata un’altra giovane donna, con un bimbo di otto mesi in braccio, dicendo di essere la sorella. Così i poliziotti hanno prima preso in consegna una delle due sorelle e l’hanno portata in commissariato per tutti gli adempimenti di rito. Mentre un’altra pattuglia ha perquisito l’auto delle due donne trovandovi all’interno altra merce rubata per un valore di 450 euro. La perquisizione eseguita ha permesso di rinvenire, occultata all’interno dell’autovettura, altra refurtiva che era stata rubata nascondendola in borse schermate.

Anche in questo caso le due avevano rubato abbigliamento per bambini, donne e prodotti di cosmetica. Dopo gli adempimenti di rito e i rilievi foto-dattiloscopici, le due sorelle, in regola con la normativa inerente il soggiorno in Italia, sono state denunciate in concorso per il reato di furto aggravato alla Procura della Repubblica di Pisa.