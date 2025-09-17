Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Pontedera
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo estate settembrinaGiornalista GazaVilla ArmaniSilvia ZizzoEx operaio GknElezioni Toscana
Acquista il giornale
CronacaGli amministratori più bravi. Baldini Orlandini ai vertici
17 set 2025
CARLO BARONI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pontedera
  3. Cronaca
  4. Gli amministratori più bravi. Baldini Orlandini ai vertici

Gli amministratori più bravi. Baldini Orlandini ai vertici

Anci, la vicesindaco di Terricciola è risultata la seconda più capace d’Italia. Arcenni: "Su 109 partecipanti, prima assoluta in Toscana. Vero orgoglio".

Anci, la vicesindaco di Terricciola è risultata la seconda più capace d’Italia. Arcenni: "Su 109 partecipanti, prima assoluta in Toscana. Vero orgoglio".

Anci, la vicesindaco di Terricciola è risultata la seconda più capace d’Italia. Arcenni: "Su 109 partecipanti, prima assoluta in Toscana. Vero orgoglio".

Per approfondire:

Terricciola, sindaco in testa, ha festeggiato e brindato. Il traguardo raggiunto, in effetti, è lusinghiero e motivo d’orgoglio anche per l’intera amministrazione comunale. Infatti a dare la notizia ai cittadini è stato il sindaco Matteo Arcenni: "Elena Baldini Orlandini è la seconda amministratrice più capace d’Italia. Un orgoglio per me, per tutti, per Terricciola". Ma cos’è successo? "È stata incoronata dalla graduatoria dell’Anci, dopo i test che ha svolto, e parteciperà alla scuola di amministratori pubblici a Roma – si legge nel post del primo cittadino –. Seconda in Italia su 109 partecipanti, prima assoluta in Toscana". Elena Baldini Orlandini (nella foto con il sindaco) è vicesindaco di Terricciola con deleghe all’urbanistica, statuto, regolamenti e sport.

"L’ho vista crescere come donna e come amministratrice, abbiamo combattuto mille sfide insieme, non abbiamo mai mollato, abbiamo litigato e ci siamo abbracciati forte mille volte. – aggiunge ancora Matteo Arcenni –. Un’amica leale, una sicurezza. Tra un mare di impegni e tanti progetti per il futuro di Terricciola e i suoi paesi, ci siamo fermati e abbiamo fatto festa. Perché i grandi risultati vanno celebrati, goduti e ricordati". La vicesindaco, quindi, entra di diritto alla scuola di Anci. E di cosa si tratta? Una scuola dove si impara a governare ancora meglio il proprio territorio. La scuola di Anci è un luogo nato per supportare la classe dirigente di oggi e formare quella di domani, attraverso occasioni di apprendimento di alto livello in grado di innalzare la capacità del "fare amministrazione", con un taglio espressamente mirato all’ideazione, programmazione e attuazione di interventi di politica locale. Una scuola importante e innovativa, dunque, con lezioni frontali con strumenti interattivi come i casi didattici, le simulazioni, il role playing, i project works, finalizzati a favorire l’apprendimento in costante riferimento ai casi concreti. Le discipline principali oggetto di studio sono quelle del diritto amministrativo, della finanza locale, del marketing territoriale, dell’innovazione tecnologica e della gestione dei servizi pubblici locali. L’annuncio di Arcenni alla comunità, dato con un post sui social, ha fatto in pochissime ore il pieno di "mi piace".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata