Gli amministratori più bravi. Baldini Orlandini ai vertici

Terricciola, sindaco in testa, ha festeggiato e brindato. Il traguardo raggiunto, in effetti, è lusinghiero e motivo d’orgoglio anche per l’intera amministrazione comunale. Infatti a dare la notizia ai cittadini è stato il sindaco Matteo Arcenni: "Elena Baldini Orlandini è la seconda amministratrice più capace d’Italia. Un orgoglio per me, per tutti, per Terricciola". Ma cos’è successo? "È stata incoronata dalla graduatoria dell’Anci, dopo i test che ha svolto, e parteciperà alla scuola di amministratori pubblici a Roma – si legge nel post del primo cittadino –. Seconda in Italia su 109 partecipanti, prima assoluta in Toscana". Elena Baldini Orlandini (nella foto con il sindaco) è vicesindaco di Terricciola con deleghe all’urbanistica, statuto, regolamenti e sport.

"L’ho vista crescere come donna e come amministratrice, abbiamo combattuto mille sfide insieme, non abbiamo mai mollato, abbiamo litigato e ci siamo abbracciati forte mille volte. – aggiunge ancora Matteo Arcenni –. Un’amica leale, una sicurezza. Tra un mare di impegni e tanti progetti per il futuro di Terricciola e i suoi paesi, ci siamo fermati e abbiamo fatto festa. Perché i grandi risultati vanno celebrati, goduti e ricordati". La vicesindaco, quindi, entra di diritto alla scuola di Anci. E di cosa si tratta? Una scuola dove si impara a governare ancora meglio il proprio territorio. La scuola di Anci è un luogo nato per supportare la classe dirigente di oggi e formare quella di domani, attraverso occasioni di apprendimento di alto livello in grado di innalzare la capacità del "fare amministrazione", con un taglio espressamente mirato all’ideazione, programmazione e attuazione di interventi di politica locale. Una scuola importante e innovativa, dunque, con lezioni frontali con strumenti interattivi come i casi didattici, le simulazioni, il role playing, i project works, finalizzati a favorire l’apprendimento in costante riferimento ai casi concreti. Le discipline principali oggetto di studio sono quelle del diritto amministrativo, della finanza locale, del marketing territoriale, dell’innovazione tecnologica e della gestione dei servizi pubblici locali. L’annuncio di Arcenni alla comunità, dato con un post sui social, ha fatto in pochissime ore il pieno di "mi piace".