Castelfranco vince primo round su Altopascio: "Nessuna sospensiva"

CASTELFRANCOIl Tar della Toscana ha respinto la richiesta di sospensiva cautelare presentata dal Comune di Altopascio contro l’installazione di un’antenna di telefonia mobile autorizzata dal Comune di Castelfranco nella zona della Galeotta, al confine tra i due territori. Il tribunale, secondo il Comune di Castelfranco, "non ha ravvisato il pericolo di danno paventato dal comune di Altopascio, né tanto meno ha rintracciato i caratteri di gravità e irreparabilità nell’installazione del traliccio realizzato dalla Inwit, società che ora diventa cointeressata nel processo amministrativo a tutela del proprio legittimo diritto contro il comune di Altopascio". "L’antenna, su cui non sono stati ancora montati impianti di ripetizione per il momento rimane al suo posto e rimane pienamente vigente il regolamento della telefonia mobile aggiornato a febbraio 2025 dal Comune di Castelfranco con una procedura semplificata – si legge ancora nella nota del Comune guidato dal sindaco Fabio Mini – Il rigetto della sospensiva inoltre scongiura il pericolo di una vacatio del regolamento della telefonia che sarebbe potuto scattare da un diverso parere del tribunale. Ora si attende la decisione dei giudici amministrativi fiorentini".