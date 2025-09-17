"Donna con sclerosi multipla dimentaticata dalle istituzioni"

PONTEDERA

"Una donna con sclerosi multipla è stata abbandonata dalle istituzioni, Asl e i Comuni fanno ping-pong sulla pelle di Lucia, malata e sola". È l’allarme lanciato dal Meda, il Movimento Europeo Diversamente Abili tramite il suo segretario nazionale, Massimo Nigro. Si tratta di una denuncia pubblica per il grave caso di Lucia Castro, 65 anni, residente a Tripalle, nel Comune di Crespina Lorenzana, affetta da una forma avanzata di sclerosi multipla. "Lucia – dicono – costretta su una sedia a rotelle, vive un dramma di solitudine e abbandono, ignorato dalle istituzioni che dovrebbero tutelarla. Il calvario di Lucia ha raggiunto il suo apice il 26 agosto scorso, quando suo marito e caregiver, Enrico Buggiani, è stato ricoverato d’urgenza a causa di un grave linfoma e di una polmonite. Lucia si è trovata sola in casa, con l’assistenza dell’Asl limitata a sole 5 ore al giorno. Le restanti ore, cruciali per la gestione della sua disabilità, dipendono dall’aiuto saltuario di amici o dalla carità di conoscenti".

"Nonostante le centinaia di Pec inviate negli ultimi due anni a Regione Toscana, Asl di Pisa, Comune di Crespina Lorenzana e Comune di Pisa, le istituzioni hanno finora mostrato un totale disinteresse. La situazione si è trasformata in un gioco del ping-pong di responsabilità, con enti che si rimpallano il problema senza offrire soluzioni concrete, nonostante la malattia di Lucia sia stata riconosciuta come grave. L’unica “soluzione“ proposta dagli assistenti sociali è l’internamento in una Rsa, un’opzione che Lucia rifiuta categoricamente. Il suo desiderio è di restare a casa sua, di usufruire della Legge sulla mobilità per poter raggiungere un centro abitato, continuare la sua attività di volontariato e, soprattutto, avere un mezzo attrezzato per poter far visita al marito in ospedale".