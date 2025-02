Cencione . La riapertura. Posti gratis

Prima soluzione lampo alle cvritictà del Cencione. Da ieri pomeriggio il parcheggio di Fonti alle Fate è tornato utilizzabile. Ovviamente per metà, quella parte più lontana dalla frana che ha sepolto cinque auto e fatto eemrgere tutte le fragilità dell’area. E’ stato anche riattivato l’ascensore. "Abbiamo installato alcuni geoblock che hanno permesso di realizzare un camminamento in sicurezza fino agli ascensori - spiegano il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l’assessore ai lavori pubblici e all’ambiente, Marco Greco -. Restano interdetta l’area della frana più vicina all’ascensore, mentre il resto del parcheggio è completamente utilizzabile e tutti gli stalli sono gratuiti, anche quelli a strisce blu. Volevamo riaprire il parcheggio prima possibile, in modo da limitare i disagi che naturalmente si creano se quest’area di sosta è inutilizzabile come accaduto in questi giorni e dare una risposta concreta e immediata ai cittadini".

Per la riapertura completa dell’area di sosta, invece, ci vorranno mesi e un investimento di circa un milione di euro. L’ha spiegato alla consulta cittadina l’assessore Greco. Il primo passo importante, però, è stato fatto; restituire alla città – in forte sofferenza per i lavori – una porzione ampia del parcheggio.

C. B.