Pontedera piange il cardiologo Pierluigi Ferretti

Pontedera (Pisa), 5 maggio 2025 – La città di Pontedera piange il dottor Pierluigi Ferretti. È scomparso a 97 anni il medico di famiglia e cardiologo Ferretti, proverbiale per la sua simpatia e il suo modo di affrontare la vita con leggerezza ed entusiasmo. Lo stesso entusiasmo che da giovane lo vide tra i primi fondatori del tennis club di Pontedera, tanto che la sua storia e le sue avventure sul campo rosso cittadino finirono nella raccolta di interviste realizzate per i 50 anni del tennis club di Pontedera, diventato libro nell’autunno del 2019 “L’Era del Tennis” (Tagete edizioni). Un racconto in cui con ironia si autodefiniva il numero due della racchetta di Pontedera, dopo l’amico e compagno di tante partite Moreno Ciompi.

Da profondo amante dello sport e della vita sana raccontò di aver conosciuto il gruppo che ha dato vita al circolo, i primi anni del tennis, le prime difficoltà ed era la memoria di moltissime storie diventate leggendaria come quella che lo vide protagonista di una veloce battuta di caccia al fagiano proprio mentre stava disputando una partita sul campo di via di Montevisi.

Qualcuna di quelle storie la raccontò anche dal vivo durante la presentazione del libro suscitando l’emozione e le risate dei tanti presenti. Il dottor Ferretti ha continuato a impugnare la racchetta fino a pochi anni fa, fino a quando le condizioni di salute glielo hanno permesso. Moltissimi oggi piangono la sua scomparsa. La famiglia, i tanti pazienti che per generazioni hanno frequentato lo studio del dottor Ferretti in una via parallela di Corso Matteotti e i tanti amici conosciuti dentro e fuori dal campo. Tutta le redazione della Nazione di Pontedera si unisce al dolore della scomparsa del dottor Pierluigi Ferretti.