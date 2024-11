Muore medico del 118, lascia due figlie. Lutto in Toscana

Siena, 15 novembre 2024 – La Toscana è in lutto per la morte di un medico molto apprezzato. I problemi di cuore degli ultimi mesi gli sono stati fatali. Addio a Stefano Bertolini, 44 anni. Era dottore nella centrale unica del 118 di Pisa e Livorno.

La sua storia era conosciuta da tutta Italia. A gennaio del 2023 si era autodiagnosticato un infarto. Aveva colto i segnali dell’attacco di cuore e tempestivamente era stato portato in ospedale. Accadde a Livorno. Dalla struttura sanitaria labronica fu poi trasferito a Siena per le cure. Era il 26 gennaio.

Da lì lunghi mesi in ospedale, poi l’aggravarsi della situazione fino alla morte, avvenuta nella notte tra il 14 e il 15 novembre. Bertolini lascia la compagna e due figli, di cui uno nato da poco. “Il nostro sistema sanitario della Toscana – dice il presidente della Regione Eugenio Giani – si stringe per la prematura scomparsa del dottor Stefano Bertolini, dopo aver lottato per la vita a seguito di una malattia alla quale non si è mai arreso”.

"È con profonda tristezza e immenso dolore che apprendiamo la notizia della tua scomparsa – scrive la Misericordia di Livorno – Stefano ha prestato servizio sul nostro territorio come medico del 118 fino al suo trasferimento alla centrale operativa. Il mondo del volontariato si stringe al dolore della famiglia, a loro vanno le nostre più sentite condoglianze".

"Stefano lascia la moglie Valentina e le sue piccole figlie dopo aver lottato per la vita a seguito di una malattia alla quale non si è mai arreso – dicono le persone che hanno lavorato con Bertolini – I colleghi della Centrale Operativa 118 Sud lo ricordano come una persona di grande umanità e umiltà, sempre disponibile con tutti. I sui valori perdureranno nel tempo plasmando un’intera comunità professionale”.