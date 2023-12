Pontedera, capodanno in piazza con Rocco Hunt e Rosa Chemical

Pontedera, 7 dicembre 2023 – Quel bacio in bocca a Fedez in diretta su Rai 1 durante l’ultimo Festival di Sanremo portò il cantante Rosa Chemical sulle prime pagine di tutti i giornali.

Quella del febbraio scorso fu la sua prima partecipazione al Festival e come prima volta riuscì a non passare inosservato. E non solo per il suo brano Made in Italy con il quale poi riuscì a raccogliere grande successo e il suo primo disco di platino.

Rosa Chemical è infatti un artista poliedrico, eclettico e dalle mille sfaccettature. Ci sarà lui sul palco del Count Down Party 2024 di Pontedera, organizzato come ogni anno sul piazzone, e accompagnerà la città della Vespa dalle 23.30 fino alla mezzanotte. Farà cantare i presenti con i suoi pezzi più conosciuti, "Made in Italy" appunto ma anche "Londra", "Polka", l’ultimo singolo uscito a maggio scorso, "Bellu Guaglione" e tante altre canzoni.

L’altro grande ospite che salirà sul palco, dopo la mezzanotte, è Rocco Hunt. Il 30enne rapper italiano porterà sul palco tutti i suoi successi diventati tormentoni. Da "Libertà" del 2019 ad "A un passo dalla luna", "Un bacio all’improvviso", "Fantastica" con i Boomdabash e "Caramello" con Elettra Lamborghini.

Rocco Hunt con il suo stile del tutto personale che affonda saldamente le radici nel tessuto sociale e urbano da cui proviene, ovvero le case popolari della zona orientale di Salerno, aprirà il concerto di Capodanno di Mediaset a Genova ed il suo arrivo a Pontedera è previsto per la mezzanotte in modo da esibirsi intorno alle 1.

Con questi due grandi artisti ci saranno anche Noor, giovanissima cantautrice 18enne che ha vinto Area Sanremo 2022 e ha partecipato alla finale di Sanremo Giovani, e Niveo, cantante lucchese della scuola di Amici ’22 divenuto virale su TikTok con "Sotto al sole". "Quest’anno sarà una festa ancor più dedicata ai giovani – dice Roberto Giannoni di Radio Stop che organizzerà l’evento – ci auguriamo che la piazza possa essere gremita come lo scorso anno". La serata – per la quale il Comune ha investito 120.000 euro – inizierà alle 22 e andrà avanti fino alle 3 con il Radio Stop Party. Nei prossimi giorni usciranno tutti i dettagli. Possibile anche l’aggiunta di un ulteriore ospite che sta partecipando a X Factor 2023.