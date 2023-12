Sant’Ambrogio, la piazza è più bella con nuovi arredi e rastrelliere. L’inaugurazione

Firenze, 5 dicembre 2023 – Un nuovo volto per piazza Sant’Ambrogio. Uno dei luoghi più amati dai fiorentini, simbolo di un quartiere e meta di ritrovo per molti giovani, si presenta oggi con una veste rinnovata. Lo spazio è stato infatti riqualificato con nuove sedute, fioriere in acciaio Corten e rastrelliere per biciclette più grandi, che valorizzano ulteriormente la sua unicità rendendolo maggiormente vivibile per i residenti e non solo. A farsi carico della riqualificazione è stata Ditta Artigianale – che qui ha aperto nel 2021 la sua terza caffetteria dedicata al consumo consapevole di caffè – in collaborazione con il Comune di Firenze.

L’intervento, curato dallo studio di architettura Q-Bic di Marco e Luca Baldini, verrà svelato giovedì 7 dicembre, alle ore 19, alla presenza del sindaco di Firenze, Dario Nardella e delle autorità cittadine. Seguirà la tradizionale accensione dell’albero di Natale, donato per l’occasione da Ditta Artigianale insieme a Confcommercio e ai commercianti di piazza Sant’Ambrogio (Edicola Ellebi, Forno la Pagnotta, Trippa Pollini, Farmacia Sant’Ambrogio, Caffè Cibreo), accompagnata dal concerto dei cori gospel “The Pilgrims Gospel & Academy Singers”, composti da cantanti e musicisti provenienti da esperienze formative di vario genere (classica, jazz, pop) con repertorio di prevalente ispirazione spiritual e gospel e brani anche di musica pop.

La riqualificazione di piazza Sant’Ambrogio da parte di Ditta Artigianale segue l’intervento eseguito nel 2018 nella piazzetta dello Sprone, trasformato da luogo di degrado ad oasi di relax. Nel caso specifico di Sant’Ambrogio sono state sostituite le vecchie sedute di fronte alla chiesa con nuove panchine più confortevoli, in acciaio Corten e legno, ed è stata apposta una grande fioriera in Corten di circa 8 metri con piante a cespuglio, al posto delle rastrelliere in prossimità del locale di Ditta Artigianale. Altre due fioriere circolari sono state apposte vicino alla chiesa, mentre le rastrelliere per biciclette sono state rinnovate, aumentando i posti del 30% e spostate all’inizio di via di Mezzo.

“Da oggi Piazza Sant’Ambrogio è ancora più bella e curata grazie a un intervento che dimostra amore per la città – spiega il Sindaco di Firenze, Dario Nardella. – Ringraziamo Ditta Artigianale: dopo via dello Sprone un altro luogo riqualificato e ridonato a Firenze e ai fiorentini”. “Quest’anno abbiamo voluto offrire alla città una piazza Sant’Ambrogio rinnovata, in modo che fosse più attrattiva e vivibile per i passanti, i residenti del quartiere, o i turisti – afferma Francesco Sanapo, co-fondatore di Ditta Artigianale, insieme a Patrick Hoffer, e pluripremiato campione baristi e assaggiatori di caffè. – Questo intervento rappresenta un ulteriore tassello della nostra storia d’amore con Firenze, che ci ha portato nel corso degli anni a dare una nuova vita a luoghi storici della città, amati da tutti i fiorentini”.

“Lavorare in una città come Firenze è un privilegio per noi imprenditori: è una città che chiede molto, in termini di professionalità, impegno, dedizione, ma che offre anche molto e quando possiamo ci piace restituire qualcosa in cambio, come fa Ditta Artigianale”, sottolinea il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano. E il direttore dell’associazione di categoria Franco Marinoni aggiunge: “con questa iniziativa Ditta Artigianale si mostra come una vera “impresa generativa”, che investe sul territorio ed è capace di creare valore non solo in quanto a occupazione e ricchezza prodotta, ma anche sotto il profilo della qualità del vivere. È un esempio da seguire”.

Il mercato di Natale. Luci, musica, festeggiamenti, ma anche tanta atmosfera natalizia firmata Ditta Artigianale, che nelle domeniche del 10 e 17 dicembre ospiterà nel chiostro di Ditta Carducci (dalle 10 alle 17,30) un tradizionale mercatino di Natale di artigianato locale, in collaborazione con Creative People in Florence. Dall'arredamento e gli accessori per la casa alla moda, ai fiori saranno moltissimi i prodotti di artigianato contemporaneo e gli oggetti di design esposti, realizzati da un gruppo selezionato di artisti e artigiani locali. Un’occasione per un regalo speciale, accompagnati dal vin brulè o da un caffè speciale di Ditta Artigianale.

La mission di Ditta Artigianale, fondata nel 2013 da Francesco Sanapo, pluripremiato campione barista e assaggiatore e da Patrick Hoffer, è quella di portare in Italia caffè di estrema qualità e di raccontarli in maniera completamente diversa, mettendo in campo la totale trasparenza e l’impegno alla sostenibilità in tutti e per tutti gli step produttivi. È anche microtorrefazione e i caffè, tostati e serviti freschi, sono disponibili per l’acquisto anche su www.dittaartigianale.it. Maurizio Costanzo