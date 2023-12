Il Natale itinerante a Lucca. Confcommercio punta su aperture serali eventi e regalo sospeso

Lucca, 7 dicembre 2023 – La ricetta in salsa natalizia di Confcommercio è collaudata e vincente. Spettacoli itineranti nelle piazze, aperture serali dei negozi per lo shopping pre - natalizio e spazio anche alla solidarietà con il ritorno del “Regalo Sospeso”, l’iniziativa realizzata con Caritas Lucca.

Il programma del Centro commerciale Città di Lucca è stato presentato ieri a Palazzo Sani dalla direttrice di Confcommercio Sara Giovannini, la funzionaria di Confcommercio Martina Carnicelli, il presidente del Ccn Matteo Pomini, l’assessore comunale al turismo Remo Santini, e la rappresentante di Caritas Lucca Valentina Panattoni. Per quanto riguarda la parte più prettamente ludica e artistica, il programma degli eventi, che vedono la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, si aprirà domani con “Il cromosauro on Christmas”, spettacolo itinerante con partenza alle 17.30 e poi di nuovo alle 18.45 da piazza San Michele.

Sabato 9, in piazza San Frediano, spazio a “Rosso vivo”, spettacolo di fuoco previsto alle 17 e poi in replica alle 18.30. Domenica 10 ecco la “Parata natalizia White”, spettacolo itinerante con partenza da piazza Scalpellini in programma alle 17, alle 18 e alle 19.

Sabato 16 appuntamento con “Un Natale quasi perfetto”, spettacolo itinerante previsto alle 18 e alle 19 con partenza da piazza San Frediano. Domenica 17, infine, “Canti di Natale” alle 18 a Palazzo Sani, con pianoforte e voci della Tune Ties Trio. Sempre a Palazzo Sani, appuntamento nei weekend dall’8 al 10, dal 15 al 17 e nei giorni 21, 22 e 23 dicembre dalle 10 alle 20 con “Handmade with love” a cura di Meraki Market. In tema di shopping, invece, il Ccn ripropone nelle serate di giovedì 21, venerdì 22 e sabato 23 la tradizionale apertura dei negozi dopo cena e fino a tarda ora, dedicate agli ultimi acquisti pre - natalizi.

In materia di solidarietà, infine, torna anche quest’anno l’appuntamento con il “Regalo sospeso”, iniziativa in collaborazione con la Caritas di Lucca, pensata per aiutare le persone – in particolar modo i bambini – in difficoltà. Il progetto prevede la possibilità per chiunque lo desideri di recarsi in un negozio aderente e di effettuare un gesto di solidarietà sotto forma di acquisto o donazione in denaro. Il bene acquistato – un giocattolo, un vestito, un accessorio o altro ancora – resterà poi in negozio (da qua l’espressione “regalo sospeso”), in attesa che qualche rappresentante della Caritas passi a ritirarlo per poi consegnarlo a una persona o ad un bambino che ne abbia bisogno. L’anno furono raccolti 160 regali sospesi più 300 euro di donazioni.

“Le famiglie in difficoltà sono in aumento – ha evidenziato Valentina Panattoni –. La Caritas nel 2022 ne ha prese in carico oltre 200 in più rispetto al 2021. Quindi più che mai il regalo sospeso sarà un prezioso atto di generosità“. Per maggiori informazioni su come aderire i commercianti possono contattare gli uffici di Confcommercio (referente Martina Carnicelli – [email protected], 0583/473164).

Laura Sartini