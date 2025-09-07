Bancomat devastato da banda. Colpo nella notte: boato e paura

Un grave episodio, tra venerdì e sabato, ha scosso la tranquillità della zona ospedaliera di Volterra, dove il bancomat della Cassa di Risparmio di Volterra, l’unico presente nella cittadella della salute, è stato completamente devastato. L’attacco, compiuto con molta probabilità con l’utilizzo di esplosivo, ha causato ingenti danni allo sportello, situato all’interno del palazzo ospedaliero, dove ha sede il centro di salute mentale. La scena che si è presentata alle prime luci dell’alba di ieri è quella di un bancomat sventrato: la parte frontale è stata strappata via con violenza inaudita, lasciando intravedere l’interno danneggiato del distributore. I detriti dello sportello, insieme a frammenti di vetro e parti di metallo della porta d’ingresso, anch’essa distrutta, giacciono sparsi sul suolo. L’onda d’urto ha lasciato chiari segni anche sulle pareti esterne dell’edificio, a testimonianza della potenza dell’azione compiuta dalla gang di malviventi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i primi rilievi. Si ipotizza che la banda abbia agito con rapidità e brutalità, una mossa tipica dei criminali specializzati in questo tipo di assalti. Al momento, l’ammontare dell’eventuale bottino non è stato reso noto, così come non ci sono informazioni precise sulla dinamica dell’azione. La Asl Nord Ovest ha confermato che non sono stati rubati farmaci all’interno del centro di salute mentale. L’obiettivo, quindi, era colpire il bancomat. La Asl, inoltre, informa che non vi sono danneggiamenti gravi all’edificio del centro di salute mentale. Sulla vicenda vige il massimo riserbo. I carabinieri hanno avviato una serrata indagine, visionando eventuali telecamere di videosorveglianza della zona e raccogliendo ogni elemento utile per le indagini.

I.P.