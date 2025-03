Aumenti, tensione e uscita dall’aula. Ecco il bilancio

SANTA MARIA A MONTESei ore. Consiglio comunale fiume venerdì per l’approvazione del bilancio. La sindaca Del Grande e la maggioranza – le cui scelte sono state palesemente criticate dal consigliere Luca Vanni che ha abbandonato l’aula prima della votazione – hanno illustrato e motivato i provvedimenti, le opposizioni hanno ribadito critiche agli aumenti di tasse e tariffe e ai lavori infiniti in centro (la sindaca a inizio seduta ha comunicato che giovedì 6 ci sarà l’assemblea con la cittadinanza come richiesto da un gruppo di residenti e dal Pd che hanno raccolto 170 firme).

"Sindaco e giunta hanno solamente messo al corrente la popolazione degli aumenti indiscriminati che graveranno fino a diverse centinaia di euro sulle famiglie – il commento di Francesco Petri del Pd – Purtroppo non è emersa una visione politica chiara dello sviluppo del territorio. La tutela delle fasce più deboli garantita dalla progressività, chi più ha più paga, è si garantita sul servizio mensa ma è poi completamente disattesa e sparita sull’Irpef che è stata portata indiscriminatamente al massimo consentito per legge". La consigliera Patrizia Faraoni ha evidenziato "l’incapacità dell’amministrazione Del Grande di sapersi confrontare con la cittadinanza, bilancio vergognoso". "Sindaca e assessori si sono arrampicati sugli specchi cercando di attribuire la colpa di questa situazione alle giunte di sinistra – le parole di Elisa Eugeni di Sinistra Italiana – Questi goffi tentativi di autoassoluzione sono diventati penosi. Dopo 12 anni di governo si assumano le loro responsabilità e rendano conto ai cittadini del loro operato". "Il sindaco in grande difficoltà, un consigliere di maggioranza che lascia l’aula – dice Alberto Fausto Vanni di Azione, Partito Repubblicano Santa Maria a Monte Civica – C’è aria pesante, il sindaco sta pensando alle dimissioni?".