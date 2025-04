Agriturismi e criticità on line: "I guai del nuovo portale"

Il problema sta toccando anche San Miniato e tutta la zona che è ricca di strutture agrituristiche. E’ il cambiamento – sottolinea un imprenditore del settore che, come altri ha scritto anche al ministero e all’Agenzia Nazionale del Turismo – "unilaterale e improvvisa del portale che è storico punto di riferimento per il turismo rurale in Italia". Un cambiamento avvenuto in piena stagione turistica (mese di aprile). "Al momento sono andati persi anche i contatti delle prenotazioni in corso con danno sia alle strutture che agli ospiti che non possono più comunicare con noi attraverso la piattaforma – si legge – Questo di fatto sta generando sfiducia nei clienti e potenziale rischio di cancellazioni anche delle prenotazioni registrate in precedenza". Allo stesso tempo c’è stata anche "la perdita di tutte le recensioni che danneggiata ulteriormente la nostra reputazione, costruita con impegno e coerenza". "La scelta di attuare una trasformazione così profonda in piena stagione turistica – scrive l’imprenditore sanminiatese – compromettendo la nostra pianificazione e causando una rilevante perdita economica, è incomprensibile. A tutto ciò si aggiunge il notevole lavoro supplementare al quale siamo costretti (riformulazione dei contenuti, modifica di foto, testi, tariffe), senza che ci sia stata una fase preparatoria".