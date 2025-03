Acque Spa e la scuola. Il premio a Milano

"Acqua Buona" è il progetto che promuove l’uso dell’acqua di rubinetto nelle mense scolastiche al posto di quella in bottiglie. ll progetto Acque Tour, giunto alla sua ventitreesima edizione, offre percorsi didattici - laboratori e lezioni in classe, materiale didattico, visite agli impianti, gite ambientali – diversificati per scuole di ogni ordine e grado nei 55 comuni del Basso Valdarno: ed ha come obiettivo quello di scoprire “come funziona” l’acqua.

Sono questi i due progetti con cui Acque Spa si è aggiudicata il premio per la categoria "Progetti Scuole" a Top Utility, la manifestazione che ogni anno, sotto il patrocinio del ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, analizza le performance delle principali cento società italiane nel campo dei servizi di pubblica utilità. Il riconoscimento è stato consegnato dal presidente di Utilitalia, Filippo Brandolini, al presidente di Acque Spa Simone Millozzi, durante l’evento alla Camera di Commercio di Milano. La motivazione? "Per il significativo impegno profuso nel raggiungere tante studentesse e tanti studenti di ogni ordine e grado, tramite programmi didattici ampi e diversificati, con il coinvolgimento sia di personale aziendale, sia di associazioni e di stakeholder locali".

"Siamo orgogliosi di ricevere questo premio - ha commentato il presidente Millozzi a margine dell’evento - che attesta il nostro impegno nell’educazione ambientale e nella sensibilizzazione delle nuove generazioni sull’importanza della risorsa idrica. Il fatto che questa sia stata la prima edizione della categoria “Progetti Scuole” rende il riconoscimento ancor più speciale: dimostra che investire sulla conoscenza e sulla cultura dell’acqua è oggi più che mai fondamentale. In verità, come Acque, stiamo costruendo un legame forte tra il servizio idrico e il territorio da oltre vent’anni".