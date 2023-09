Verso il 2024. Nuotatori Pistoiesi, si ricomincia Anche Gabbrielleschi torna in acqua

La stagione della Nuotatori Pistoiesi si aprirà domenica prossima, 3 settembre. Sarà l’azzurra Giulia Gabbrielleschi, punta di diamante di "Pistoiesi" e Fiamme Oro Napoli, a inaugurarla. Giulia, infatti, sarà protagonista della terza edizione del "Mile Classic", a Cervia. La campionessa di acque libere gareggerà con gli altri iscritti in una giornata all’insegna non solo dello sport, ma anche del divertimento. Un po’ di leggerezza quindi, prima di partire con i nuovi impegni, dopo la fine non proprio eccezionale della passata annata e non certo per demeriti della nuotatrice pistoiese.

A chiudere la stagione, infatti, ci pensarono gli organizzatori della tappa parigina della Coppa del Mondo di fondo, cancellando la stessa per "eccessiva escherichia coli nella Senna": le stesse acque che il prossimo anno dovrebbe essere il teatro di gara delle prove olimpiche di acque libere. Il batterio gram-negativo spense così la consueta grandeur transalpina con uno smacco mica da ridere: gare cancellate e Coppa del Mondo che tornerà solo a dicembre, a Eilat, in Israele. Ma il vero appuntamento a cinque stelle preolimpico sarà il "Mondiale" di Doha del febbraio 2024, quando ci si giocherà il pass per l’immancabile evento di Parigi 2024.

La Nuotatori Pistoiesi al gran completo, invece, sosterrà un collegiale nella struttura di Poggio all’Agnello, a Piombino, da domenica 10 a mercoledì 13 settembre. Nella casa dell’Italfondo, i nostri, guidati dai tecnici Massimiliano Lombardi e Alice Ieri, si "scalderanno" in attesa di riprendere gli allenamenti in palestra e nell’impianto della Boario, a Pistoia, a partire da giovedì 14 settembre.

"A tutti i ragazzi giunga un forte in bocca al lupo per l’anno olimpico che andiamo a iniziare – afferma il presidente della “Pistoiesi“, Giancarlo Lotti –. Ci sono da scrivere altre importanti pagine, della nostra società ma soprattutto del nuoto italiano".

Gianluca Barni