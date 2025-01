Calcio, indimenticabile Luis Silvio: sorrisi e autografi, tifosi della Pistoiese in delirio all’incontro

Pistoia, 2 gennaio 2025 – Tifosi della Pistoiese in delirio per Luis Silvio. Tanta gente nell’incontro organizzato con l’ex calciatore arancione all’Orange Shop. In un giovedì 2 gennaio davvero da ricordare per i supporter della Pistoiese. Prima la visita allo stadio Melani, quindi appunto l’abbraccio con i supporter all’Orange Shop. Infine c’è stato l’altro incontro, organizzato al Nursery Campus di Via Bonellina aperto ai tifosi e alla stampa.

Luis Silvio durante l'incontro con i tifosi arancioni

Una giornata indimenticabile per nostalgici e amanti dei colori arancioni, che nei giorni scorsi hanno manifestato, via social e non solo, un enorme affetto per Luis Silvio, entrato indissolubilmente nel cuore dei sostenitori della Pistoiese. Un fenomeno davvero da raccontare quello dell’affetto per Luis Silvio, che ha militato oltre quarant’anni fa nella Pistoiese. E soltanto per sei partite.

Luis Silvio Danuello, prima e dopo

I tifosi lo hanno tenuto nel cuore per tanti anni. Una vera icona, nonostante sia stata soltanto una meteora nel panorama dello sport Pistoiese. E dunque via con i racconti sull’onda dei ricordi. E con gli applausi, i selfie, gli abbracci dei tanti che lo ricordano ancora e che lo indicano ai più giovani che non lo hanno conosciuto.

La carriera del giovane prelevato dal Ponte Preta dall’allora società guidata da Marcello Melani fu senza infamia e senza lode. Era un’ala destra, agile e scattante, ma utilizzato come centravanti fu sovrastato dai pochi difensori che ebbero il piacere di affrontarlo.