Il ritorno della meteora arancione. Luis Silvio Danuello riabbraccia Pistoia

Pistoia, 29 dicembre 2024 – Quarantaquattro anni dopo, una cosa non è cambiata: l’accoglienza affettuosa della ’sua’ gente. Allora per l’imberbe e spaurito calciatore ventenne, oggi per quell’uomo diventato nel tempo una vera e propria icona pop: Luis Silvio Danuello. Avete capito bene: “Luis Silvio c’è”, di nuovo in Italia, a Pistoia, crocevia di una carriera e probabilmente di una vita. Nell’estate del 1980 la Pistoiese, neopromossa in serie A, decise di scommettere su di lui (che stava ben figurando a livello giovanile) nella speranza di pescare il jolly. Pochi mesi dopo, con appena sei gare giocate, peraltro fuori ruolo, senza lasciare alcun segno tangibile, quella carta assunse i contorni del due di picche. Luis Silvio assurse subito a sinonimo di bidone e quel fallimento diventò leggenda.

Luis Silvio Danuello, attaccante brasiliano, con la maglia della Pistoiese

Attore porno, barista, pizzaiolo: le credenze che si sono diffuse sullo sventurato brasiliano (ignaro di tutto, almeno fino all’avvento di Internet) erano tutte false. Così come quelle precedenti al suo arrivo in Italia. La verità è che, dopo il durissimo impatto con il calcio italiano, le incomprensioni tecniche, l’avversione al clima rigido e il dilagare della proverbiale saudade, Luis Silvio tornò in Brasile, continuando a giocare in campionati minori con alterne fortune. Oggi vive in Brasile, a Marilia, circa 450 chilometri da San Paolo. Qui, con i soldi guadagnati nella fugace avventura pistoiese, aprì una ditta di ricambi per macchine industriali, ’Maripecas’. E, a dispetto di tutte le malelingue, è rimasto legatissimo a Pistoia. Un esempio su tutti? La sua squadra amatoriale di beach volley si chiama ’Pistoiese’ e ha la maglia arancione…

L’alone di mistero sulla sua figura fu squarciato nel 2017. I contatti furono riallacciati in occasione della mostra ’Pistoia tra sport e storia’, il suo profilo Facebook fu scovato (Luiz, non Luis..) e l’orgoglioso amore mai sopito dei ’rubestici’ pistoiesi dilagò nell’etere, azzerando le distanze fisiche. Più volte il brasiliano ha promesso di tornare e sul finire del 2024 questo sogno è diventato realtà. Venerdì lo sbarco in Italia, in serata il primo assaggio di Pistoia, in piazza della Sala, tra brindisi, selfie e autografi. A inizio 2025, prima del ritorno in patria, la Pistoiese sta organizzando un evento per celebrarlo. Chissà se nel mezzo di questo viaggio italiano avrà l’occasione di conoscere Ornella Muti: al tempo, rimase folgorato. E questa è storia vera.