Pistoia volta pagina: domenica c'è Trento al PalaCarrara di Basket

E’ inutile girarci tanto intorno, la sconfitta contro Varese lascia solo tanta rabbia, per usare un eufemismo. Pistoia ha giocato una partita perfetta per 35’, poi gli ultimi due minuti finali hanno vanificato tutto il lavoro fatto. Se proprio vogliamo essere precisi l’Estra nell’ultimo quarto ha avuto un calo vistoso, 9 punti segnati contro i 21 di Varese, ma nonostante questo era riuscita a tenere avendo più volte la possibilità di chiuderla: prima con Ogbeide che sul 72-75 sbaglia due appoggi facili, poi i liberi falliti dallo stesso Ogbeide e Moore, fino al sottomano impreciso sulla sirena del pivot. Nel mezzo c’è stato Davide Moretti che, invece, quando ha avuto la possibilità ha chiuso il match. Brucia perdere così anche perché certe occasioni soprattutto in trasferta vanno sfruttate perché non capitano tutti i giorni e partire con due punti sarebbe stato un ottimo inizio. Da sottolineare con l’evidenziatore la prestazione dei tre moschettieri Della Rosa, Saccaggi, Del Chiaro che hanno esaltato al massimo il motto "Tutti per uno, uno per tutti". I tre del nucleo storico hanno fatto tutto bene giocando una grande partita e dimostrando ancora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, che Pistoia può contare su di loro, anzi, che ha bisogno della loro grinta, voglia di lottare su ogni pallone e attaccamento.

Domenica Pistoia farà il suo esordio casalingo contro Trento: una partita che segnerà il ritorno al PalaCarrara di Fabio Bongi, per lui una vita trascorsa in biancorosso. In vista della partita, fissata alle ore 17, questi gli orari di apertura della biglietteria di via Fermi: oggi 17.30 – 19.30; domani 10.30 – 12.30 e 16-18 domenica 10.30 – 12.30 e dalle 15.30 a inizio partita. Da ieri è attiva la prevendita online su www.etes.it La società ricorda che chi deve ancora ritirare la tessera del proprio abbonamento lo potrà fare esclusivamente solo fino alle 12.30 di domenica, nel pomeriggio non saranno consegnati. Il club ha anche comunicato che, al termine della campagna abbonamenti "Insieme nella galAssia" il dato omnicomprensivo è di 1973 tessere staccate. "Sono molto contento di questo numero – afferma il direttore generale Ettore Saracca – abbiamo sostanzialmente raggiunto quello che era l’obiettivo che ci eravamo dati coi miei collaboratori che ringrazio in maniera particolare per il lavoro profuso in questi mesi e, allo stesso tempo, voglio dire il mio grazie a tutta la società e la struttura che si è adoperata per arrivare al risultato finale".

Maurizio Innocenti