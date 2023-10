Parla mister Manoni. "Ho visto alta qualità»

Una vittoria che ci voleva per ritrovare fiducia. "La squadra in questo momento pecca di serenità e tranquillità – dice Manolo Manoni – dovuta a non riuscire a ottenere ciò che era stato prefissato. I primi 15-20 minuti siamo stati poco ordinati poi con il passare del tempo stavamo venendo a capo di alcune situazioni. Nel secondo tempo viste la qualità che abbiamo e in superiorità numerica dovevamo gestire meglio alcune situazioni perché non si può far prendere vigore all’avversario. Ci sono state alcune occasioni per chiudere la partita e lì dovevamo essere più precisi. Dopo il rigore abbiamo ci siamo trovati dopo il vantaggio che ci aveva dato tranquillità a dover gestire un momento delicato con il pareggio arrivato nei primi minuti". L’importante era vincere poi per il gioco, e l’identità di squadra, ci sarà tempo. "L’obiettivo era fare risultato perché vincere aiuta a vincere e porta serenità – afferma Manoni – una vittoria che hanno ottenuto i ragazzi con voglia e determinazione superando dei momenti non facile della partita contro una squadra determinata. È chiaro che noi abbiamo maggiore qualità e dobbiamo fare meglio. Dobbiamo crescere nell’intensità quando facciamo volume di gioco di girare più velocemente la palla e sfruttare la nostra qualità. Nel finale in superiorità numerica abbiamo avuto le occasioni per chiudere la partita e lì dobbiamo fare qualcosa in più in fase di palleggio e di gestione della partita. I ragazzi vogliono crescere e questo è un punto di partenza importante". La Pistoiese è attesa mercoledì a Imola per il turno infrasettimanale, una partita difficile e un bel banco di prova. "Mercoledì ci aspetta una partita dura – dice Manoni . e noi dovremo dare continuità ai risultati e noi andremo la per portare a casa la partita". Maurizio Innocenti