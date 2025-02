Viaggio alla scoperta dell’Universo con il comitato dei genitori

Sarà un "Viaggio nello spazio e nel tempo" il prossimo ciclo di incontri organizzato dal Comitato dei genitori dell’istituto comprensivo Sestini. Dopo tanti argomenti, affrontati negli anni, finalizzati a prevenire o superare, con l’aiuto di esperti, i problemi che le famiglie si trovano ad affrontare, dall’adolescenza alla terza età (bullismo e dipendenze, abusi, paure, femminicidio, uomini maltrattanti, alimentazione, sicurezza stradale e altri), il Comitato propone un mini corso di astronomia, in collaborazione con l’associazione Osservatorio Valbisenzio.

Quattro incontri, da stasera al 4 marzo, tutti di martedì alle 21, nell’auditorium dell’istituto Sestini (via Alessandrini), con ingresso gratuito e aperto a tutti: genitori, nonni e ragazzi. Il ciclo è inserito nel progetto "Essere genitori oggi" con patrocinio del comune di Agliana e della provincia di Pistoia. Il corso sarà diretto da Fabrizio Marchetti dell’associazione Osservatorio Valbisenzio.

Il primo incontro, stasera, martedì 11 febbraio, alle 21, avrà come tema "Universo e galassie" quindi una serata alla scoperta di un vasto insieme che contiene tutto ciò che conosciamo, dalle galassie ai pianeti. "Le galassie – si legge nella presentazione – sono enormi sistemi di stelle, polvere e gas, legati dalla gravità. Ce ne sono miliardi nell’universo, ognuna con la propria forma e caratteristiche, come la nostra Via Lattea che ospita miliardi di stelle e sistemi solari".

Con Fabrizio Marchetti hanno presentato l’iniziativa il sindaco di Agliana Luca Benesperi, Angela Nesti e Filomena Caraglia, rispettivamente presidente e tesoriera del Comitato dei genitori. "Un altro interessante ciclo di incontri – ha detto il sindaco – che l’amministrazione ha il piacere di patrocinare. Un viaggio nell’universo in quattro tappe che ci apriranno gli occhi sul mondo che ci circonda. La forza del Comitato dei genitori sta proprio nel proporre una varietà di argomenti tale da stimolare la riflessione e il dibattito".

Stasera sarà offerto un piccolo buffet. Per informazioni: 328.7060453. Appuntamenti successivi: 18 febbraio "Le stelle e il sole", 25 febbraio "Il sistema solare", parte prima, 4 marzo "Il sistema solare", parte seconda.

Piera Salvi