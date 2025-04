Verso i funerali, la mobilitazione. Partiti per Roma i primi volontari: "Sicurezza e pronto intervento"

PISTOIALa grande famiglia della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia è pronta per dare il proprio contributo di supporto ai funerali di Papa Francesco. Già questa mattina i volontari sono partiti per Roma, dove resteranno fino a sabato 26 aprile giorno delle esequie del Pontefice. Coordinandosi con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, anche l’associazione pistoiese ha predisposto le squadre per fare il servizio di assistenza e pronto intervento sanitario. Si parla di migliaia di persone in arrivo a Roma per questo evento che vanno a sommarsi ai consistenti pellegrinaggi già programmati attesi per il Giubileo.

Pronti a offrire il proprio supporto nel momento del bisogno, i Confratelli della Misericordia (compreso chi non sarebbe stato di turno in queste giornate del ponte a cavallo tra la Pasqua e il 25 aprile) hanno scelto di indossare la divisa e rendersi utili, nel rispetto dello spirito di servizio nei confronti della loro missione fondata sui principi del Vangelo. "In questa triste occasione che ci ha lasciato tutti addolorati sono stati molti i nostri volontari ad aver dato la loro disponibilità - ha spiegato Riccardo Fantacci direttore dei servizi della Misericordia di Pistoia - con l’occasione insieme al desiderio di portare il nostro commosso cordoglio alla salma di Papa Francesco faremo la nostra parte prestando il servizio. Saranno quattro giorni di enorme afflusso di fedeli con numeri da record di gente che arriva da tutto il mondo e il culmine verrà raggiunto proprio sabato. Per questo è importante che ci sia un’organizzazione capillare con una rilevante presenza di volontari, in modo da garantire la sicurezza e soprattutto il pronto intervento di fronte alle eventuali richieste di assistenza o di soccorso".

Tra le associazioni di volontariato anche la Croce rossa comitato piana pistoiese manderà personale operativo concordato con le sale operative regionale e nazionale. Nei prossimi giorni partiranno volontari che faranno parte della colonna mobile della Toscana per il supporto e l’accoglienza dei pellegrini per dare loro indicazioni e per montare le strutture campali dove farli dormire. Oggi partirà la prima volontaria che sa parlare più lingue e che sarà utilizzata appunto per fornire informazioni all’ingresso in piazza San Pietro. Domani altro personale della Croce rossa dalla provincia di Pistoia raggiungerà altri colleghi provenienti da tutta la Toscana, che andranno a offrire il servizio sia logistico che di assistenza sanitaria.

Daniela Gori