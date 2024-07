Vasco Rossi in Val di Luce: “Merenda al sacco in mezzo alla natura. Ecco come mi rilasso”

Val di Luce (Pistoia), 27 luglio 2024 – “Guarda dove ti ho portato!”. Come negli anni passati Vasco Rossi è tornato in Val di Luce a godersi un po’ di montagna, un po’ di fresco, e un po’ di relax tra passeggiate e natura in compagnia di un paio di amici.

Il rocker più famoso d’Italia ha voluto documentare il suo momento di relax in montagna pubblicando un video delle sue passeggiate al Passo di Annibale su Instagram: “Guarda dove ti porto! – ha scritto Vasco nella didascalia – Val di Luce, Passo Annibale. Merenda al sacco in mezzo alla natura. Ecco come mi rilasso. Con i miei compagni di merenda vi portiamo con noi. Vieni a fare un giro sul mio rock ‘n roll!”.

Vasco Rossi, la passeggiata in Val di Luce (Video Instagram)

“Vasco è arrivato in moto – ha raccontato Andrea Formento, direttore degli impianti della Val di Luce – ha acquistato il biglietto ed è salito sulla seggiovia verso il Passo, evitando di avere qualsiasi privilegio. Quest’anno è arrivato con due amici, a volte sono qualcuno in più, su questo non ci sono abitudini. Arrivano, salgono sull’impianto, vanno a mangiare il tradizionale panino al Rifugio, da dove si gode la vista di entrambe le vallate, Vasco firma il libro dei visitatori poi, dopo aver preso il caffè, tornano a valle, recuperano le moto e scompaiono fino al prossimo anno. Devo dire che a me questa visita riempie di gioia, anche se non posso dire che siamo amici perché la nostra è una conoscenza poco più che episodica ma, vederlo arrivare mi rende positiva la giornata anche se cominciata in mezzo ai problemi, perché Vasco è un trasmettitore di energia positiva".