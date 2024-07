Passeggiate al fresco e un po’ di riposo, Vasco Rossi torna in Val di Luce

Abetone Cutigliano (Pistoia), 23 luglio 2024 – Ormai è diventata una tappa fissa. Un luogo dove la leggenda del rock trova un po’ di relax e di svago dopo i tantissimi appuntamenti tra musica, ritrovo dei fan a Zocca (l’ultimo pochi giorni fa) e impegni per il futuro.

Vasco Rossi è tornato in Val di Luce, nel comprensorio della montagna pistoiese, per un po’ di svago, di passeggiate e di riposo al fresco. È stato lo stesso direttore generale del comprensorio sciistico Andrea Formento a pubblicare le foto del rocker sui social.

Nonostante il cappellino e gli occhiali da sole, come non riconoscere la leggenda. E tanti si sono fermati per chiedere una foto a Vasco. Scatti a cui il rocker, come sempre, non si è sottratto.

Non è la prima volta che il mitico Vasco fa tappa in Val di Luce. Nello stesso periodo, fine luglio, del 2023 Vasco aveva documentato la sua visita nella montagna pistoiese con un video su Instagram: “Una splendida passeggiata in Val di Luce esplorando il Passo d’Annibale e l’incontro sulla cima.. con le nuove generazioni”, aveva scritto Vasco sui social.