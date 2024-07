Vasco Rossi in Val di Luce, l’arrivo in moto e il panino al Rifugio. “Una visita che riempe di gioia”

Val di Luce (Pistoia), 24 luglio 2024 – La tradizione che vuole Vasco Rossi scalare la Val di Luce, non si smentisce nemmeno quest’anno. Così il Vasco nazionale ha fatto la sua apparizione, peraltro molto apprezzata, lungo i sentieri che conducono al Passo di Annibale.

L’arrivo in moto, assieme a due amici, testimonia il profondo affetto che lega il rocker a questa montagna, lungo la quale Vasco ama concedersi qualche ora di tranquillità e una camminata ristoratrice. L’arrivo, è ovviamente senza clamore, la squadra di Vasco è ormai maestra nell’essere quasi invisibile, poi l’acquisto del biglietto per la funivia e i tre sono saliti verso il Rifugio, dove poi hanno consumato l’ormai tradizionale panino.

Da parte del personale degli impianti c’è l’abitudine a cercare di proteggere la riservatezza della gita ma, una stella di prima grandezza qual è Vasco Rossi, attrae fisiologicamente estimatori, ammiratori e curiosi.

La gentilezza con cui ascolta le persone e la disponibilità manifestata sono ormai proverbiali. "Vasco arriva in moto – racconta Andrea Formento, direttore degli impianti della Val di Luce – acquista il biglietto e sale sulla seggiovia verso il Passo, evitando di avere qualsiasi privilegio. Veniamo a sapere che c’è quando è ormai già arrivato da qualche tempo. Quest’anno è arrivato con due amici, a volte sono qualcuno in più, su questo non ci sono abitudini. Arrivano, salgono sull’impianto, vanno a mangiare il tradizionale panino al Rifugio, da dove si gode la vista di entrambe le vallate, Vasco firma il libro dei visitatori poi, dopo aver preso il caffè, tornano a valle, recuperano le moto e scompaiono fino al prossimo anno. Devo dire che a me questa visita riempie di gioia, anche se non posso dire che siamo amici perché la nostra è una conoscenza poco più che episodica ma, vederlo arrivare mi rende positiva la giornata anche se cominciata in mezzo ai problemi, perché Vasco è un trasmettitore di energia positiva".

Giunto a valle , dopo l’escursione c’è stato l’inevitabile bagno di folla, a cui il leggendario Vasco si è sottoposto volentieri, che poi le fan superino per numero ed entusiasmo i pur numerosi maschietti, va da se. Appuntamento al 2025, parola di Vasco Rossi.