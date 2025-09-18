Vannacci fa la voce grossa sul listino Lega. Domani è atteso in città con i fedelissimi

Fra i partiti principali all’interno della competizione elettorale, quello che ha avuto fibrillazioni maggiori per la composizione della lista per le prossime Regionali è sicuramente la Lega. Il tutto ha ruotato intorno alle decisioni in merito alla cosiddetta "Vannaccizzazione" del Carroccio in corso in Toscana e la dimostrazione si ha, poi, nella squadra finale. In prima posizione, infatti, ci sarà Silvia Pellegrini (foto a sinistra), una delle referenti sul territorio dei "Lupi di Toscana" che nei mesi scorsi ha organizzato eventi con la presenza dello stesso Vannacci in provincia di Pistoia. Nel mondo della politica è un volto sostanzialmente nuovo e si ritrova soltanto in ballo nella lista per le Comunali del capoluogo del 2022 dove raccolse, comunque, un pugno di voti (diciotto, per la precisione). Sorpresa, di contro, per la mancata partecipazione sia della consigliera regionale uscente Luciana Bartolini, che del segretario regionale – ed ex sindaco di Montecatini Terme – Luca Baroncini.

Detto di questi due forfait, al secondo posto c’è l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Pistoia Alessio Bartolomei che ci riprova dopo la delusione di non essere passato cinque anni fa, sempre nel listino Lega. In questo arco di tempo la visibilità per Bartolomei è cresciuta ancora di più, passando per un nuovo mandato nella Giunta Tomasi dal 2022 in poi e, sicuramente, vorrà lottare fino alla fine per lasciare il segno. Al terzo posto c’è la capogruppo della Lega sempre a Pistoia, ovvero Cinzia Cerdini (a destra), altra figura vista di buon occhio da Vannacci che è pronta a mettere in evidenza le istanze portate avanti in questi anni in special misura sulla questione di Vicofaro, avendo già un’esperienza pregressa maturata proprio nelle Regionali del 2020. Il resto della lista è poi composto da Giovanni Testai, ex candidato sindaco del centrodestra a Lamporecchio nel 2019 dove ottenne un risultato al di sotto delle attese senza riuscire a coagulare, in tutto e per tutto, i partiti che lo sostenevano, come poi ha dimostrato il percorso in consiglio comunale. Dallo scorso anno era uscito dai radar, adesso torna a cimentarsi in politica. In quinta posizione del listino c’è, invece, Katia Gherardi ex assessore ad Agliana e attuale consigliera d’opposizione a Buggiano, rieletta lo scorso anno. Infine, al sesto posto, un volto storico per la Lega come Giancarlo Noci, una vita spesa al servizio dei cittadini di Quarrata con numerose esperienze, anche da candidato sindaco.

Che Pistoia sia stata in buona misura ’Vannaccizzata’, comunque, lo testimonia anche l’appuntamento di domani, con lo stesso Vannacci che sarà protagonista di un evento elettorale in città, precisamente alle 16.30 alla Fortezza 59. Saranno presenti tutti i candidati locali del Carroccio, fedelissimi in testa.