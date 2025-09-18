Le Gru della Pace in viaggio verso Gaza: "Costruiamo ponti"

L’ultima volta che lo abbiamo raccontato quel viaggio di speranza e umanità stava per attraversare la via Francigena. Sette persone non vedenti in cammino per più di trecento chilometri per consegnare un messaggio tanto semplice quanto potente: Pace. Il tutto sintetizzato in piccole sculture di carta, gru realizzate con la tecnica delle piegature, l’origami. Nel mezzo una serie di altre avventure cui se ne aggiunge un’altra appena compiuta che ora raccontiamo: quelle gru di carta che parlano la lingua della non violenza sono a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da poco salpate dal porto di Catania, destinazione Gaza per portare aiuti umanitari alle popolazioni devastate dal conflitto. A farle salire è stato il marescano Fabio Prati che a queste imprese di solidarietà si dedica da anni, piegando fogli di carta senza sosta proprio per realizzare quelle gru che una piccola bambina di nome Sadako Sasaki realizzò per prima tanti anni fa. Quel suo animale di carta era per lei, sopravvissuta all’atomica di Hiroshima del ’45, ma gravemente malata, l’unica speranza di guarigione: se fosse riuscita a realizzarne mille, quella era la preghiera, la piccina avrebbe evitato la morte.

"Quando nasce un nuovo viaggio per gli origami non c’è mai niente di programmato. Si tratta di ispirazioni. Così io parto – racconta Prati –. E così ho fatto anche stavolta. Mi era capitato di ascoltare la sindaca di Genova prima a Sant’Anna di Stazzema per le celebrazioni in ricordo delle vittime della strage, poi di riascoltarla di nuovo quando da Genova sono partite le prime imbarcazioni della Flotilla. "La prima cosa che ho pensato è che avevo perso un’occasione straordinaria restando a casa. Allora ho approfittato del maltempo che ha costretto le altre imbarcazioni a ritardare le successive partenze e mi sono messo in macchina diretto a Catania. Non sapevo dove andare, ho girato tre porti, ho chiesto, ho aspettato. Le imbarcazioni non erano riconoscibili in alcun modo, ho solo avuto la fortuna di incontrare un’attivista di un’associazione propal di Catania e a lei ho consegnato le gru di carta. "Sono origami realizzati da tutti coloro che hanno partecipato ai laboratori e agli incontri – spiega Fabio –, che hanno permesso di costruire ponti ovunque questo progetto sia arrivato. È vero che le priorità dei volontari a bordo saranno altre come già la cronaca di questi giorni documenta, ma aver potuto consegnare le gru, saperle a bordo e magari anche arrivare a destinazione è per me una bella emozione".

Le gru di carta di Fabio Prati sono costantemente in movimento con l’idea di condurle in destinazioni sempre diverse: "Non siamo un’associazione, ci appoggiamo ad altre realtà come Per Sant’Anna e con loro abbiamo portato a termine molte iniziative come addobbare gli abeti natalizi con origami realizzati dai bambini – conclude –. Nonostante io parli sempre del mondo, l’inizio della storia si colloca a Maresca e chiunque può sentirsi parte di questo progetto. Tra le prossime iniziative ce n’è una che guarda alle scuole e che unisce realtà italiane e nordeuropee. Il messaggio è che se lavori per lo stesso obiettivo distanze o frontiere crollano in un istante".

Linda Meoni