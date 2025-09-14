"Salve, sono candidato in Regione". La campagna elettorale al mercato tra buste della spesa e promesse

Un sabato mattina tra la gente quello dei candidati di Lega e Pd, che portano tra i banchi del mercato una ventata di politica. Li avvicinano o si lasciano avvicinare, per un confronto faccia a faccia sui temi più diversi, o anche solo per raccogliere le istanze e le testimonianze di vita quotidiana. "A fermarsi sono soprattutto gli anziani, che fanno presente le difficoltà economiche, il costo della vita in continuo aumento a fonte di pensioni sempre più povere". A parlare è Alessandro Caneschi, candidato del Pd alle regionali di ottobre. "È un’emozione doppia per me essere qui. La prima è per il riconoscimento del partito, che dopo anni di impegno tra Comune e Provincia mi ha dato fiducia per quest’avventura. Un riconoscimento importante per cui metterò a disposizione tutto il bagaglio di competenze personali, tecniche e professionali acquisite in questi anni di attività politiche e amministrative". Un’atmosfera di entusiasmo e una grande emozione, spiega Caneschi, soprattutto per l’incontro con i cittadini: "Attività come questa sono fondamentali. La politica deve restare vicina ai cittadini e non abbandonare mai l’idea che la partecipazione e il contatto con le persone siano fondamentali per fare scelte migliori. È un’emozione grande incontrare così tante persone che credono nel progetto e affidano a noi le proprie istanze. È questa la politica". Poco più avanti, un altro gazebo si colora di verde e di blu. Lo stand della Lega ospita Gemma Peri e Federico Rossi. "Saremo qui fino all’ultima occasione utile prima delle elezioni, salvo per il giorno del raduno di Pontida", assicurano. Gemma Peri ha vent’anni. Premiata a Roma l’anno scorso fra i 60 Under30 più influenti della politica attuale, è alla prima esperienza come candidata. Il tema caldo è la sanità, "da riportare - spiega - a un modello più territoriale e di prossimità", ma anche quello dei giovani. "è importante il confronto con la gente", dicono. E Gemma aggiunge: "Tengo particolarmente al tema dei giovani. Per riavvicinarli alla politica è necessario riportare al centro anche le questioni lavorative". Con lei, Federico Rossi che osserva: "La Lega è sempre sul territorio. Cosa ci chiedono i cittadini? Di riportare al centro la rappresentatività: che le proprie istanze arrivino alle istituzioni stesse. Come finora lo abbiamo fatto in Comune, lo faremo in Regione".
Cronaca"Salve, sono candidato in Regione". La campagna elettorale al mercato tra buste della spesa e promesse