Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Pistoia
CronacaFrancesca Capecchi lancia la candidatura
6 set 2025
ALESSANDRO BENIGNI
Cronaca
Francesca Capecchi lancia la candidatura

Oltre 200 persone hanno partecipato alla presentazione ufficiale della candidatura di Francesca Capecchi al consiglio regionale per Fratelli d’Italia. All’evento erano presenti assessori del Comune, imprenditori e rappresentanti della società civile. Ha portato i propri saluti anche il sindaco (e candidato governatore) Alessandro Tomasi.

Nel suo intervento, la candidata ha ripercorso la vittoria storica del 2017 a Pistoia, per poi affrontare i grandi temi regionali: "Sui rifiuti siamo indietro. Mentre le regioni vicine hanno creato un business con l’economia circolare, in Toscana ancora oggi seppelliamo il 30% dell’indifferenziata. Questo non è più accettabile".

Sul trasporto pubblico locale, Capecchi ricorda che "la gara unica regionale voluta dal Pd ha smantellato le aziende locali e reso il servizio più caro e meno efficiente".

Capitolo sanità: "Individuare gli sprechi per tagliarli e restituire ai cittadini un sistema sanitario sostenibile".

Chiusura sulle case popolari ("Migliaia di alloggi restano sfitti perché non è stata fatta manutenzione. Il modello da seguire è quello di Spes") e giovani ("No al reddito di cittadinanza che svilisce. Sì ad investire nella formazione e negli Its, che fanno sinergia tra scuole e imprese").

© Riproduzione riservata

