Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Pistoia
CronacaFuggono dopo il furto. Inseguiti dai carabinieri
18 set 2025
GIOVANNI FIORENTINO
Cronaca
Fuggono dopo il furto. Inseguiti dai carabinieri

Il colpo a Masotti. In tre, su un’auto, scappano seminando paura in strada

È intervenuta una pattuglia dei carabinieri che si trovava in zona

Un’automobile in fuga, dopo un tentato furto, ed una volante dei carabinieri all’inseguimento. Una scena che sembrava tratta da un film poliziesco, alla quale hanno assistito alla realtà i residenti di Masotti nella mattinata di ieri: intorno alle 9:30, gli automobilisti che viaggiavano sulla via Provinciale Lucchese hanno visto sfrecciare due auto, una delle quali dei militari dell’Arma impegnati nell’inseguire i ladri. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, tutto sarebbe avvenuto poco dopo le 9: un gruppo composto da almeno tre persone (o da quattro, secondo alcune testimonianze) avrebbe tentato di introdursi all’interno di un’abitazione privata di Masotti. Un tentativo andato a buon fine, in quanto sarebbero riusciti ad entrare. Non è chiaro se il colpo sia andato a buon fine per loro, così come non è stato quantificato l’ammontare dell’eventuale bottino. Si sa però che ad un certo punto la banda sarebbe stata scoperta ed i ladri si sarebbero dati alla fuga a seguito dell’intervento dei carabinieri. Una fuga ad alta velocità, sulla strada principale che taglia in due l’abitato di Masotti, non priva di pericoli ed imprevisti: durante la corsa, la macchina dei malviventi avrebbe infatti urtato un veicolo in sosta, danneggiandolo lievemente. Le forze dell’ordine si sono quindi trovate a dover inseguire i ladri, dovendo tuttavia tutelare al contempo anche gli utenti della strada che stavano transitando e che rischiavano un incidente con i fuggitivi. L’inseguimento, in queste condizioni, si è protratto sino al confine con Pistoia. Gli operatori sono tuttavia al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti ed individuare così i ladri. Ed un assist, sotto questo profilo specifico, potrebbe teoricamente arrivare dalle telecamere di videosorveglianza sul territorio comunale. Ed a breve potrebbero quindi esserci ulteriori sviluppi.

InseguimentoCarabinieri