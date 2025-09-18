Ponte chiuso per otto mesi: "Ma i ristori ci saranno"

"I ristori ai commercianti per la chiusura del ponte di Pontenuovo non sono stati negati, gli adempimenti operativi sono in corso secondo le procedure previste". Lo precisa la Provincia di Pistoia con un comunicato firmato dal capo di gabinetto e portavoce dell’ufficio di presidenza Francesca Caselli. La nota della Provincia costituisce una smentita, pur senza citarlo esplicitamente, dell’intervento del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Capecchi e della consigliera provinciale di Fratelli d’Italia Francesca Capecchi che avevano affermato che "la Regione nega i ristori ai commercianti", accusando il governo regionale e la provincia di aver disatteso le promesse fatte ai cittadini durante le assemblee pubbliche tenutesi al Pontenuovo. I due consiglieri di Fratelli d’Italia avevano sostenuto che la Regione aveva inviato una lettera al Comune di Pistoia informando che i ristori erano negati in quanto il calo del fatturato degli esercenti non superava la soglia del 30 per cento. Ora invece la Provincia afferma che un "no ai ristori" non è mai stato pronunciato e che la procedura sta andando avanti.

"Dalle interlocuzioni con Regione Toscana e Comune di Pistoia – afferma con nettezza la portavoce della presidenza della Provincia – non emergono atti che escludano il riconoscimento dei sostegni economici a favore degli esercizi interessati dai lavori al ponte sulla Bure in località Pontenuovo". La nota della provincia ricostruisce così la vicenda dei ristori: "In un’ottica di leale collaborazione istituzionale, lo scorso gennaio la Provincia si è resa disponibile a favorire il confronto con la Regione per l’attivazione degli indennizzi. La Regione Toscana, con deliberazione numero 1083 del 28 luglio 2025 – prosegue la nota –, ha definito i criteri per il riconoscimento dei contributi, che prevedono un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A valle di tali atti – continua la portavoce della presidenza della Provincia –, il Comune di Pistoia può sottoscrivere lo schema di accordo con la Regione per un importo pari a 23.771,23 euro e, successivamente, approvare il bando di sostegno, passaggio necessario affinché le attività economiche possano accedere alle risorse".

In conclusione la Provincia: "Conferma il proprio impegno a supporto del percorso amministrativo e continuerà a collaborare con Regione e Comune per la tempestiva attuazione delle misure. Le risorse sono state individuate con l’atto regionale citato e gli adempimenti operativi sono in corso secondo le procedure previste".

Intanto sul ponte sulla Bure in località Pontenuovo si attende che inizino i lavori della seconda fase del consolidamento della struttura, quelli che dovrebbero sistemare la spalla del ponte che presenta una lesione. La Provincia ha approvato all’inizio di settembre il progetto esecutivo dei lavori e ha scelto la ditta a cui affidare l’incarico in affidamento diretto, cioè l’impresa Montopolese Perforazioni Srl con sede legale in San Miniato, frazione di Onte a Egola in provincia di Pisa.

La spesa dell’intervento è 280mila euro di cui 149mila a base d’asta e 130mila a disposizione dell’Amministrazione per la progettazione, imprevisti e altri costi tecnici. Al momento però non è stata comunicata una data certa per l’inizio dei lavori. Il ponte è rimasto chiuso chiuso per otto mesi, da ottobre 2024 a metà giugno 2025, quando è stato riaperto a senso unico alternato con semaforo e divieto ai veicoli superiori a 3,5 tonnellate.

Giacomo Bini