Va giù nel canalone: salvato dal Soccorso alpino

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana è intervenuto ieri nel pomeriggio per un escursionista infortunato sul Monte Gennaio. L’uomo (61 anni, di Sesto Fiorentino) stava facendo un’escursione quando è scivolato cadendo in un canalone per un centinaio di metri. A seguito della caduta è riuscito a contattare la moglie per far allertare i soccorsi. La donna ha chiamato il 112 che ha poi indirizzato la richiesta d’aiuto ai Tco, tecnici di centrale operativa del Soccorso Alpino, in turno presso la Centrale 118 di Pistoia.

Una volta localizzato, l’infortunato è stato raggiunto dall’Elisoccorso Pegaso 1 da Firenze che, oltre all’équipe di bordo, ha imbarcato anche un tecnico del Soccorso Alpino della Stazione Appennino e un tecnico del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Sul posto i tecnici, insieme al tecnico d’elisoccorso, hanno stabilizzato e messo in sicurezza l’uomo in modo da permettere all’elicottero il recupero tramite verricello.

L’escursionista è stato trasferito nell’ospedale di Careggi: al momento del recupero presentava vari traumi in un tutto il corpo e un inizio di ipotermia.