"Va’ dove ti porta il bus". Il nostro viaggio con AT

Il miglioramento dell’ambiente che ci ospita passa attraverso scelte sempre più orientate alla sostenibilità da parte di ognuno di noi. Abbiamo deciso di parlare dell’incentivo all’uso del trasporto pubblico perché ne abbiamo sperimentato l’utilità nel migliorare la vivibilità della nostra città. La nostra classe, la prima media dell’Istituto Suore Mantellate di Pistoia, ha partecipato al progetto didattico "Va’ dove ti porta il bus" promosso da Autolinee Toscane e finalizzato non solo ad incentivare l’uso dei mezzi pubblici da parte dei più giovani, ma anche a fornire gli strumenti per imparare a muoversi in autonomia, favorire l’immagine del viaggio in bus come un’occasione per acquisire maggiore consapevolezza del valore storico-artistico e turistico della nostra città ed anche come occasione di socializzazione. Siamo stati guidati dalla nostra vicepreside Cinzia Tulini e dalle nostre insegnanti Chiara Macchi e Lisa Innocenti, che ci hanno accompagnato prima ad un incontro introduttivo con un responsabile di AT nell’Aula Magna del nostro istituto e poi nel nostro itinerario a bordo del bus in giro per Pistoia. Siamo partiti dalla fermata di Piazza Garibaldi e siamo scesi al Teatro Manzoni per poi raggiungere a piedi la Basilica della Madonna dell’Umiltà, dove abbiamo potuto ammirare la cupola del Vasari, e San Francesco.

Da qui abbiamo preso un altro bus che ci ha portati fino allo Spedale del Ceppo, dopodichè siamo tornati a piedi verso la scuola e nel tragitto abbiamo visto uno scorcio del campanile del Duomo e la Chiesa di San Paolo. Durante il percorso abbiamo scattato alcune foto ai monumenti, che successivamente abbiamo scelto e stampato ed ognuno di noi ha trasferito la propria sul foglio da disegno, sotto la guida attenta della nostra insegnante Chiara Macchi. L’esperienza che abbiamo vissuto non solo è stata molto divertente, ma ci ha fatto riflettere su quanto in realtà siamo dipendenti dalle auto e su quanto poco conosciamo la nostra città.

Abbiamo sperimentato il piacere di stare insieme condividendo l’esperienza del viaggio in autobus ed è stato davvero bello passeggiare per Pistoia con gli occhi all’insù cercando di fotografare tutti i dettagli delle chiese, delle statue e degli edifici. Abbiamo capito che i dettagli sono molto importanti e che si possono cogliere soltanto se non siamo distratti dal traffico e del cellulare, che in questa occasione abbiamo utilizzato esclusivamente per fotografare i monumenti, lasciando così più spazio al rapporto tra noi.