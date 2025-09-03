Un settembre ricco di novità. Teatri, musei e verde su Discover

Primo necessario appuntamento del mese? La corsa alla copia dell’urban magazine Discover Pistoia che in questo settembre verrà regalata fino a esaurimento ai lettori de La Nazione sabato 6, al solo prezzo del quotidiano. La rivista, edita da Giorgio Tesi Editrice e giunta felicemente all’uscita numero 89, propone come sempre un viaggio in immagini e parole nel mese che farà dal punto di vista degli eventi, dell’arte, della cultura e della società.

C’è ovviamente Un Altro Parco in città (12, 13 e 14 settembre) a occupare la copertina, evento tra i più attesi del settembre pistoiese (i cui contenuti presentiamo a parte sul giornale di oggi). Ma a offrire spunti d’intrattenimento ci sono anche la Fondazione Vivarelli a Villa Stonorov che riprende le sue iniziative, i Teatri di Pistoia con le stagioni ai nastri di partenza, i Musei Civici che lanciano una nuova edizione del Fabroni Sound Garden e la Biblioteca San Giorgio con l’evento in coda del mese dal titolo "Bibliopride", ovvero l’orgoglio dell’essere biblioteca, intesa come presidio di democrazia e libertà.

Curiosità storiche con "Pistoia com’era", il cui focus si sposta sulla chiesa pistoiese, i suoi santi e la sua cattedrale, con gli amici di "Discover" a raccontare nuovi aspetti di sé, compresi Coldiretti e Campagna Amica a proposito di cibo falso, il Giardino Zoologico che lancia una escape room dedicata a un pubblico adulto e incentrata su uno degli animali più amati del GZ, il pinguino africano e Fondazione Un Raggio di Luce.

Discover Pistoia è ‘figlio’ di casa Tesi e non poteva mancare quindi un bilancio sui primi mesi di attività del Naturart Village di Chiazzano, che tanto in questo periodo ha proposto alla città e che tanto continuerà e proporre anche in questo mese e nei mesi che verranno. Infine lo sport, ovvero il basket, con un focus sul nuovo staff tecnico per la stagione 25-26.

l.m.