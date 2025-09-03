Parigi e Roma collaborino

Pierfrancesco De Robertis
Parigi e Roma collaborino
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Cubo nero a FirenzeSito sessista, le indaginiImprenditore aggreditoChiude storica bottegaPuccini, la mostraAbbandono rifiuti
Acquista il giornale
CronacaUn settembre ricco di novità. Teatri, musei e verde su Discover
3 set 2025
LINDA MEONI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Pistoia
  3. Cronaca
  4. Un settembre ricco di novità. Teatri, musei e verde su Discover

Un settembre ricco di novità. Teatri, musei e verde su Discover

Il magazine della Giorgio Tesi Editrice sarà in omaggio sabato prossimo insieme al nostro quotidiano

Tra gli approfondimenti proposti dalla rivista ci sarà anche un bilancio dei primi mesi di attività del Naturart Village di Chiazzano

Tra gli approfondimenti proposti dalla rivista ci sarà anche un bilancio dei primi mesi di attività del Naturart Village di Chiazzano

Per approfondire:

Primo necessario appuntamento del mese? La corsa alla copia dell’urban magazine Discover Pistoia che in questo settembre verrà regalata fino a esaurimento ai lettori de La Nazione sabato 6, al solo prezzo del quotidiano. La rivista, edita da Giorgio Tesi Editrice e giunta felicemente all’uscita numero 89, propone come sempre un viaggio in immagini e parole nel mese che farà dal punto di vista degli eventi, dell’arte, della cultura e della società.

C’è ovviamente Un Altro Parco in città (12, 13 e 14 settembre) a occupare la copertina, evento tra i più attesi del settembre pistoiese (i cui contenuti presentiamo a parte sul giornale di oggi). Ma a offrire spunti d’intrattenimento ci sono anche la Fondazione Vivarelli a Villa Stonorov che riprende le sue iniziative, i Teatri di Pistoia con le stagioni ai nastri di partenza, i Musei Civici che lanciano una nuova edizione del Fabroni Sound Garden e la Biblioteca San Giorgio con l’evento in coda del mese dal titolo "Bibliopride", ovvero l’orgoglio dell’essere biblioteca, intesa come presidio di democrazia e libertà.

Curiosità storiche con "Pistoia com’era", il cui focus si sposta sulla chiesa pistoiese, i suoi santi e la sua cattedrale, con gli amici di "Discover" a raccontare nuovi aspetti di sé, compresi Coldiretti e Campagna Amica a proposito di cibo falso, il Giardino Zoologico che lancia una escape room dedicata a un pubblico adulto e incentrata su uno degli animali più amati del GZ, il pinguino africano e Fondazione Un Raggio di Luce.

Discover Pistoia è ‘figlio’ di casa Tesi e non poteva mancare quindi un bilancio sui primi mesi di attività del Naturart Village di Chiazzano, che tanto in questo periodo ha proposto alla città e che tanto continuerà e proporre anche in questo mese e nei mesi che verranno. Infine lo sport, ovvero il basket, con un focus sul nuovo staff tecnico per la stagione 25-26.

l.m.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata