Un mese di iniziative. Il programma
29 ago 2025
DANIELA GORI
Cronaca
Due mesi di appuntamenti, più di 100 eventi in cartellone, col tradizionale palco di piazza Risorgimento come fulcro. Il Settembre Quarratino 2025, organizzato dal Comune di Quarrata, è stato presentato nella giornata di ieri. La città mobiliera sarà animata da domani a lunedì 8 settembre con una moltitudine di eventi tra cui concerti musicali, eventi dedicati alle associazioni sportive del territorio e alle associazioni di protezione civile e momenti di intrattenimento.

"Il Settembre Quarratino è il principale momento di festa della nostra città, la festa di tutti - ha detto Gabriele Romiti, sindaco di Quarrata -. Siamo pronti a regalare e regalarci ben due mesi di eventi, incontri ed emozioni, in un grande abbraccio collettivo che coinvolge tutta la nostra comunità".

Come ogni anno, martedì 2 settembre, giorno nel quale si festeggia il patrono della città di Quarrata, Santa Maria della Consolazione si terrà, a partire dalla mattina, la storica Fiera del bestiame. Dal pomeriggio i festeggiamenti del ’martedì della fiera’ si spostano in piazza Risorgimento con la ’Fiera del Gusto’, mentre a seguire sarà la volta del tradizionale concerto della Filarmonica ’Giuseppe Verdi’ di Quarrata e della tombola di Avis Quarrata.

"Ringrazio tutti gli uffici coinvolti per aver organizzato un Settembre Quarratino sempre più ricco di iniziative – commenta l’assessore al Turismo del Comune di Quarrata, Mariavittoria Michelacci –. In cartellone ci sono eventi per tutti i gusti che animeranno la nostra città e il nostro territorio per oltre un mese dimostrando la grande attrattiva di Quarrata".

