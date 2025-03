Tutto sui rifiuti. Il nuovo punto Alia risolve ogni dubbio. E fornisce contenitori

E’ stato inaugurato alla Badia, nella ex sala consiliare, un nuovo Punto Alia che apre oggi, mercoledì 19 marzo, e resterà a disposizione dei cittadini ogni mercoledì dalle 8.30 alle 13. Il nuovo sportello di Alia si caratterizza perché ci si può fare tutto, dal ritiro dei contenitori della raccolta differenziata a tutte le pratiche riguardanti la Taric, la tariffa corrispettiva dei rifiuti in vigore a Montale dal gennaio del 2024. Gli utenti troveranno alla Badia operatori in grado di rispondere a dubbi e fornire chiarimenti sulle fatture e sul funzionamento del servizio. Si potranno eseguire attivazioni del servizio, subentri e cessazioni oltre a fare segnalazioni riguardanti ogni aspetto del servizio. Molte di queste operazioni si possono eseguire anche on line, uno strumento che viene già utilizzato da moltissimi utenti, ma la presenza di uno sportello nel centro del paese facilita sicuramente il rapporto. Si tratta dell’undicesimo sportello integrato aperto da Alia nel territorio servito dall’azienda, il primo nella piana pistoiese e il secondo in provincia, dopo quello di Pieve a Nievole. Con l’apertura dello sportello alla Badia chiuderà invece l’infopoint presente finora in via Tobagi, all’interno dell’ecocentro Maciste dove finora si recavano gli utenti per ritirare i materiali della raccolta. All’inaugurazione avvenuta ieri, alla vigilia della prima apertura, sono intervenuti il presidente di Alia Multiutility Lorenzo Perra e il sindaco di Montale Ferdinando Betti.

"L’amministrazione comunale di Montale – ha detto il sindaco – è lieta di accogliere in questo spazio servizi che rispondono a esigenze quotidiane della popolazione. La presenza di uno sportello settimanale sul territorio dimostra che, col supporto e la collaborazione dei gestori, i servizi possano aumentare e avvicinarsi ai cittadini".

"Questa inaugurazione – ha dichiarato il presidente Perra – è un passo significativo nel nostro impegno costante verso i cittadini e l’ambiente. Con l’undicesimo sportello integrato vogliamo avvicinarci sempre più alla comunità, fornendo servizi efficienti e accessibili e permettendo ai cittadini di avere un’unica sede cui rivolgersi per quello che riguarda il servizio di igiene urbana. Siamo lieti – ha concluso – di offrire anche a Montale un’opzione in più per il ritiro delle dotazioni, facilitando la vita quotidiana dei nostri utenti".

Giacomo Bini