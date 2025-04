"Tutti al lavoro perchè il museo diventi di interesse regionale"

In un territorio da sempre accusato di essere a corto di idee, l’associazione ‘L’altrolato del Caposaldo’ rappresenta un’eccellenza dell’intera montagna. Sono diversi i progetti di sviluppo elaborati dall’associazione che gestisce il museo di Pianosinatico, nel comune di Abetone Cutigliano, per un valore di oltre 420mila euro. Uno riguarda il campo giochi, per il quale viene proposta una riqualificazione per rendere nuovamente fruibile la struttura che adesso versa in condizioni precarie (circa 35mila euro). Poi c’è il progetto per dare una nuova vita alla Fonte del Cioppeto (17mila euro) e quello per un’area giochi alla Voltata (21.500 euro). A fare la parte del leone, però, sono il Protocollo di sviluppo (150mila euro) e il progetto di riqualificazione Via del Partigiano (200mila euro). Se guardiamo al passato, invece, il totale degli investimenti a oggi ammonta a quasi 284mila euro così divisi: 64.500 dal Comune di Abetone Cutigliano, 78mila dal Gal Montagnappennino, mentre quelli derivanti da risorse proprie e sponsor superano i 141mila euro.

"Il nostro obiettivo – spiegano dall’associazione – è creare una rete di relazioni tra enti, associazioni, aziende e privati per cercare i finanziamenti necessari a lavori di miglioria. Negli anni, oltre ad aver tenuto il museo aperto 200 giorni all’anno, abbiamo portato avanti molti interventi che hanno creato un circolo virtuoso a Pianosinatico, contribuendo a ripristinare aree che rischiavano l’abbandono. Adesso è il momento di lanciare un appello affinché tutti coloro che hanno a cuore la nostra montagna si mettano al lavoro". L’obiettivo più ambizioso è la candidatura a museo di interesse regionale: "La soluzione sarebbe unirsi al Museo dello sci e al Centro studi Beatrice di Pian degli Ontani, coinvolgendo anche il Comune di Abetone Cutigliano in un processo virtuoso". Pianosinatico offre sette percorsi didattici: oltre al museo, il monumento alle vittime dell’eccidio, via del Partigiano, il percorso attraverso i Bunker, ‘La buca’ e ‘La Pozzicampa’, l’albero della Pace e La Voltata, con il monumento e il punto panoramico. Negli anni il numero dei visitatori è salito dai 900 del 2018 ai 3600 del 2024.

Davide Costa