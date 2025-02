Tour nel territorio? Sì, ma senza pista ciclabile

L’idea di una vacanza sportiva e sostenibile ci piace ma ci domandiamo se il nostro territorio si presti ad un’esperienza di questo tipo. "Le esperienze che proponiamo sono disponibili e praticabili nel territorio della Valdinievole e nella provincia di Pistoia. In particolare, il Padule di Fucecchio è l’area ideale per questo tipo di attività – come testimonia Fabrizio Giacomelli dell’azienda Astrocycling – poiché offre un’esperienza ideale per gli amanti della fotografia naturalistica, inoltre è possibile immergersi tra strade bianche e sentieri lungo i canali, regalando l’opportunità di avvistare una grande varietà di uccelli migratori. Un’altra area di grande interesse è rappresentata dalla montagna pistoiese e dalla Svizzera Pesciatina, dove sentieri e strade poco trafficate offrono un ambiente ideale per gli amanti della natura e del turismo sostenibile". Noi, però, notiamo che, attualmente, nella nostra zona e nella provincia di Pistoia non esiste ancora una vera e propria ciclovia. "Si spera che a breve possa essere sviluppato un piano che metta in evidenza una serie di percorsi per incentivare la mobilità sostenibile in Valdinievole. Nel frattempo – conclude Giacomelli – sono disponibili numerosi percorsi escursionistici che possono garantire la sicurezza dei cicloturisti, privilegiando strade secondarie e percorsi che seguono i fiumi, quando possibile, per garantire tratti a basso contenuto di traffico. Inoltre le aziende per il turismo, Toscana Promozione e altri enti locali si stanno organizzando per promuovere il turismo sostenibile".