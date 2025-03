Storie di mezzadri e del mondo rurale

La campagna e le sue storie. Doppia presentazione di libri, oggi con "Radices, gli ultimi mezzadri. Volti e storie di agricoltori toscani" di Gabriele Tartoni, prodotto da Cia Toscana Centro per Edizioni Operaomnia. E con "Il giardino sostenibile – La rivoluzione gentile nel giardino contemporaneo" di Francesco Mati, per Mds editore. Appuntamento alle 10 all’auditorium Terzani.

Il programma prevede i saluti di Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia; Elena Pignolo (nella foto), dirigente scolastico Istituto "De Franceschi – Pacinotti"; Fabio Fondatori, presidente Fondazione Agrari Barone Carlo De Franceschi. Intervengono Gian Bruno Ravenni, storico; Gabriele Tartoni, fotografo e autore; Francesco Mati, autore. Conclusioni a cura di Sandro Orlandini, presidente Cia Toscana Centro. Per il libro Radices il commento del presidente di Cia Toscana Centro: "In un’agricoltura sempre più al centro di grandi cambiamenti - sottolinea Sandro Orlandini – è sempre utile valorizzare e tramandare quelli che sono i valori, le peculiarità del mondo rurale toscano. Ricordare le nostre radici è fondamentale per guardare con più competenza e fiducia al futuro".

"Ho voluto ricordare a modo mio – spiega l’autore – l’ultima generazione di ex-mezzadri e figli di ex-mezzadri con immagini che ritengo rappresentative del ruolo e dell’importanza che questi lavoratori hanno avuto nella tutela del territorio e nella costruzione del paesaggio, in particolare quello toscano".