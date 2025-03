Stamani l’addio all’avvocato. Baiocchini

PISTOIASi svolgeranno questa mattina, alle 10, nella chiesa di Campiglio di Quarrata, dove abitava da diversi anni, i funerali dell’avvocato Mario Baiocchini. Era nato il 6 marzo del 1939 a Chiusi, in provincia di Siena, dove aveva trascorso i primi anni della sua infanzia e della quale ricordava spesso i difficili giorni della guerra, prima di trasfersi a Pistoia con la famiglia, al seguito del padre Sabatino, che era maresciallo dei carabinieri e fu a lungo comandante della Stazione di Bottegone.

Questi ultimi anni non sono stati facili per lui, per i problemi di salute che lo affliggevano. Lascia la moglie Isabella Ieri, con cui era sposato dal 1972, e il figlio Federico, anche lui avvocato del foro di Pistoia. Lascia l’amatissimo nipote Matteo. Padre e figlio hanno condiviso per molti anni lo studio di via Pacinotti e anche tanti casi di cronaca che li hanno visti impegnati nelle difese. L’avvocato Baiocchini era un uomo sempre pronto al sorriso, amabile e di grande gentilezza. "Una di quelle persone – lo ricorda con amore il figlio Federico – di cui sai subito che ti puoi fidare".

In passato aveva militato nel Partito Repubblicano, la politica lo appassionava perchè gli dava modo di esprimere i valori in cui credeva, e aveva profuso il suo impegno personale anche nei Lions Club di Quarrata Agliana e Pianura Pistoiese, dove aveva ricoperto la carica di presidente e consigliere. Alla famiglia le condoglianze del nostro giornale.

lucia agati