Staccionate sulle ciclabili. Gli interventi

"I lavori sono ormai prossimi alla chiusura. Con questo intervento, saranno rinnovate le staccionate dei principali percorsi ciclabili cittadini". Il vicesindaco Patrizio Mearelli fa il punto sulla manutenzione straordinaria dei parapetti pedonali delle ciclabili "Martini" e "Colligiani" per un importo di 57mila euro. Un tema tornato d’attualità sul finire dell’estate scorsa, quando venne chiusa una parte della ciclabile intitolata a Franco Ballerini, fra via Repubblica e via Donatello. Un uomo di 48 anni cadde dopo essersi appoggiato alla staccionata che cedette e lo fece precipitare nel Fermulla. Una vicenda che finì anche in consiglio comunale dopo un’interrogazione presentata dal consigliere di Fratelli d’Italia Ennio Canigiani nei giorni successivi all’accaduto. Il parapetto in legno, fa sapere l’amministrazione, è già stato sostituito da qualche settimana e il tratto del percorso Ballerini è stato riaperto: sono in arrivo le sostituzioni delle staccionate in legno che costeggiano il tratto che unisce Ronchi a via del Pollaiolo e quello che arriva alla rotatoria di via Martiri. L’operazione si concluderà entro il 17 aprile. L’impresa che se ne sta occupando ha infatti chiesto una proroga per il maltempo. Il Comune ha già provveduto qualche giorno fa a dare il via libera alla richiesta. "Queste operazioni si inseriscono nell’ambito di un accordo-quadro precedentemente raggiunto – fanno sapere Mearelli e il sindaco Gabriele Romiti – già l’anno scorso avevamo messo mano alla sostituzione della staccionata del percorso ciclabile dai Ronchi a Santa Lucia, per poi ripristinarla anche dopo l’alluvione".

G.F.