Sos medici di famiglia: la dottoressa Vezzosi si mette a disposizione

E’ partito lunedì il nuovo ambulatorio medico tenuto dalla dottoressa Sherylin Vezzosi (nella foto). "In attesa di trovare un medico disposto a svolgere la funzione di medico di famiglia sul nostro territorio - ha detto il sindaco Federico Bruschi - siamo felici di poter avere, seppure per alcuni mesi, un presidio sanitario". Indicativamente la dottoressa dovrebbe garantire la disponibilità fino a fine anno. La dottoressa Vezzosi visiterà in un ambulatorio in piazza del Popolo 14/a il lunedì e martedì dalle 15 alle 16 e il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 10. Visite e richieste di ricette saranno possibili su appuntamento telefonando al 344/7659456. L’amministrazione resta in contatto con la Asl per le modalità di affidamento tramite bando del servizio a un medico di famiglia. La lacuna era stata tamponata in minima parte con l’apertura di un ambulatorio pomeridiano. Servono i bandi regionali.

Qualcuno aveva proposto di eliminare la guardia medica notturna e spostare le ore al pomeriggio. Il fatto è che, anche se la notte in teoria le cose sono sempre tranquille, in pratica sarebbero stati privati i cittadini di un servizio per garantirne un altro. Una delegazione di residenti, guidata dal primo cittadino Bruschi, qualche mese fa aveva consegnato alla direttrice della Zona Distretto Pistoiese della Ausl, Silvia Mantero, e al coordinatore sanitario, Daniele Mannelli, una petizione sottoscritta da 400 cittadini, che segnalavano la carenza di medico di medicina generale nel territorio di Marliana. A seguito del pensionamento del medico titolare, l’Ausl aveva provveduto alla pubblicazione di avviso per incarico a tempo indeterminato di un medico di medicina generale nel territorio montano. Purtroppo però non era mai stata ricevuta alcuna manifestazione di interesse. L’Ausl ha quindi incaricato un medico di continuità assistenziale per un ambulatorio a libero accesso nella frazione di Marliana.

Giovanna La Porta