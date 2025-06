Attivato il servizio di ambulatorio

Da lunedì Marliana avrà di nuovo un servizio di ambulatorio ad accesso libero, svolto dalla dottoressa Vezzosi. "In attesa di trovare un medico disposto a svolgere la funzione di medico di famiglia sul nostro territorio – ha detto il sindaco Federico Bruschi – siamo felici di poter, seppure per alcuni mesi, un presidio sanitario". Indicativamente la dottoressa dovrebbe garantire la disponibilità fino a fine anno.

A causa di lavori che interessano l’immobile che ospita la guardia medica a Marliana, per dieci giorni a partire da lunedì, il servizio di prelievi del sangue sarà svolto alla vicina Misericordia di Marliana e la dottoressa VezzosI svolgerà temporaneamente ambulatorio in altri spazi nel Comune.

L’amministrazione resta in contatto con la Asl per le modalità di affidamento tramite bando. Ad oggi non c’è ancora ufficialità rispetto alle date. Ma c’è ottimismo. La lacuna era stata tamponata in minima parte con l’apertura di un ambulatorio pomeridiano. Era stata valutata anche l’ipotesi di spostare le ore della guardia medica notturna al pomeriggio, temporaneamente, fino a che non troveremo una soluzione idonea. Servono infatti i bandi regionali.

Una delegazione di residenti, guidata dal primo cittadino Bruschi, qualche mese fa aveva consegnato alla direttrice della Zona Distretto Pistoiese della Ausl, Silvia Mantero, e al coordinatore sanitario, Daniele Mannelli, una petizione sottoscritta da 400 cittadini, che segnalavano la carenza di medico di medicina generale nel territorio di Marliana e chiedevano una soluzione del problema.

Giovanna La Porta