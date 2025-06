Nel borgo medioevale di Cecina è pronta la rinascita dell’antica piazza

Il sindaco Lisa Amidei ha avuto un incontrato con gli abitanti del piccolo borgo medievale di Cecina, situato sulle colline del Montalbano, per presentare il progetto dei lavori necessari per riqualificare la piazza storica del borgo. L’inizio dei lavori è previsto per il 15 giugno. Salvo imprevisti o condizioni meteo sfavorevoli la piazza dovrebbe essere pronta entro nove mesi. L’intervento prevede uno stanziamento economico di seicentomila euro. Centoventimila euro saranno presi dal bilancio del Comune di Larciano. Gli altri, quattrocentottanta mila arrivano grazie all’aggiudicazione di un bando del Pnrr. I lavori della piazza saranno seguiti dall’architetto Simone Martini e dall’ingegnere Maurizio Lucchesi. All’incontro, che si è svolto nei locali del circolo di Cecina, erano presenti numerose persone.

Amidei ha spiegato come si svolgeranno i lavori, organizzati in modo tale da dare minori disagi possibili ai cittadini che abitano nel piccolo borgo di Cecina. Il cantiere prevede tre fasi. Si inizierà dalla parte bassa per poi perseguire per tutta la piazza, fino ad arrivare all’area che si affaccia sulla strada. A lavori terminati l’ospitale ed accogliente piazza di Cecina si presenterà con tutta la sua bellezza, ricca di storia. Un ‘intervento importante per gli abitanti, che vedono riqualificato il loro territorio. Sarà anche un’importante attrazione per i numerosi turisti presenti sulle colline del Montalbano. Durante l’assemblea Amidei ha espresso tutta la sua soddisfazione nel comunicare la data dell’inizio dei lavori per riqualificare la piazza di Cecina. Un ulteriore importante intervento, che si va ad aggiungere a quello realizzato a Larciano Castello e piazza Togliatti. Tutti per migliorare le zone di maggiore aggregazione e in questo caso, come per Larciano Castello, con una valenza storica importante e reso possibile dal Pnrr.

Massimo Mancini