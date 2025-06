Sorveglianza nei parchi grazie all’Associazione nazionale carabinieri

Estate più sicura a Pieve a Nievole, dal momento che partiranno i servizi serali di sorveglianza volontaria in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri. Si è concluso, infatti, l’avviso pubblico promosso dal Comune di Pieve a Nievole per il coinvolgimento di enti del terzo settore in attività di presidio del territorio e promozione del senso civico. A seguito della selezione, è stata individuata come soggetto attuatore l’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Pescia, che si occuperà di rafforzare la sorveglianza in alcune aree pubbliche sensibili con servizi in orario serale, in particolare durante i mesi estivi.

A partire da giugno e fino al 15 settembre, i volontari dell’Associazione garantiranno due servizi settimanali in fascia serale con propri mezzi, che si affiancheranno a quelli della Polizia Municipale, permettendo così di arrivare a un totale di tre presidi settimanali.

L’iniziativa non nasce da particolari criticità legate alla sicurezza urbana, ma dalla volontà dell’Amministrazione comunale di assicurare maggiore tutela e tranquillità alla cittadinanza, in special modo nei luoghi pubblici a più alta frequentazione durante l’estate. In particolare, parchi, aree verdi e la zona della Panchina Gigante saranno oggetto di una presenza costante e visibile, come richiesto da molti cittadini. Oltre alle attività di presidio, i volontari potranno informare, segnalare eventuali criticità e collaborare – sotto il coordinamento della Polizia Municipale – per promuovere il rispetto degli spazi pubblici e la buona convivenza.

Il Comune rinnova anche in questa occasione l’invito a tutta la cittadinanza a fare la propria parte: il rispetto delle regole, la cura dei beni comuni e il senso civico sono elementi fondamentali per una comunità serena e partecipata. Il contributo dei volontari è prezioso, ma il primo presidio resta sempre quello dei comportamenti responsabili di ciascuno.