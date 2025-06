Il bilancio del ’ponte’: "Giorni tranquilli. Il sistema ha funzionato"

Castiglione ha vissuto il lungo weekend del 2 giugno all’insegna della tranquillità e della sicurezza, segnando un importante banco di prova per la stagione estiva. I giorni di festa, caratterizzati dall’arrivo di numerosi turisti, sono trascorsi senza criticità grazie all’efficace piano di controllo del territorio messo in atto dal Comune in collaborazione con Prefettura, Forze dell’ordine, operatori turistici e cittadini.

"Questo lungo ponte – ha detto la sindaca Elena Nappi – è stato un importante banco di prova delle strategie discusse nei vari incontri del comitato di ordine pubblico e sicurezza. Una vera e propria squadra, dove ognuno si è preso la responsabilità di fare la propria parte in modo serio e consapevole, per tutelare il buon nome del paese e garantire la sicurezza di cittadini e visitatori. Le attività preventive sono fondamentali per disincentivare comportamenti scorretti e malamovida".

La campagna di ascolto avviata già dalla scorsa estate ha permesso di pianificare interventi mirati, rafforzando la sicurezza in vista di grandi flussi turistici. Durante il weekend, controlli accurati sono stati effettuati sugli autobus in partenza da Grosseto, con verifiche supportate dalla Polizia stradale e unità cinofile con cani antidroga, che hanno disinnescato potenziali situazioni di rischio. Il centro storico e il lungomare sono stati monitorati da Forze dell’ordine, militari dell’Esercito e steward privati, garantendo una movida tranquilla e ordinata. Il risultato è stato un afflusso di visitatori pari a quello di agosto, grazie anche a eventi di grande richiamo come il torneo internazionale di Beach tennis. La collaborazione tra istituzioni e operatori ha dimostrato che, con un’adeguata pianificazione e controlli mirati, è possibile coniugare divertimento e sicurezza. "Un ringraziamento speciale al prefetto, al questore, all’Arma dei Carabinieri, ad Autolinee Toscane e al Controllo del Vicinato – conclude Nappi – per l’impegno e la collaborazione che hanno reso possibile questo risultato. La sicurezza del nostro territorio è una priorità, e continueremo a lavorare affinché ogni momento di vacanza sia sereno e piacevole per tutti".