"Snow Mike" i telecronisti celebri spiegano tutti i trucchi del mestiere

Torna oggi e domani l’appuntamento con ‘Snow Mike’. All’Ovovia sono infatti attesi alcuni tra i telecronisti più celebri del panorama italiano, per intrattenere, spiegare i trucchi del mestiere e regalare momenti di ilarità. L’iniziativa è realizzata con Toscana Promozione Turistica e rientra nell’ambito del progetto del Consorzio turistico Apm denominato ‘Enjoy Tuscany Mountain 24/25’, realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Pistoia Prato. Alla due giorni prendono parte volti noti come il Magro, il Sankio, Guido Meda, Vanz, il ‘direttore’ Giovanni Bruno, Juri Chechi, il telepilota Luca Filippi e Davide Camicioli. Con loro, anche gli olimpionici Antonio Rossi e Paolo Bettini. Gare, dibattiti e premiazioni dei migliori sugli sci riempiono un appuntamento che gode dell’abbondante nevicata degli ultimi giorni. Un’occasione unica per parlare di sci, vela, ciclismo, motori ed equitazione – gli sport principalmente commentati dai telecronisti – grazie a un format divertente e inedito, capace di mettere insieme i volti noti della tv e i loro spettatori, abbattendo ogni distanza.

Si inizia oggi con l’allenamento e il pranzo al rifugio del Pulicchio, mentre nel pomeriggio ci sarà un momento di incontro aperto al pubblico con i telecronisti e i campioni dello sport, seguito dal buffet con i prodotti tipici della montagna. La gara di slalom gigante è prevista domani alle 10 alla pista Stadio da slalom. "Snow Mike – spiega Rolando Galli, presidente del Consorzio Apm e della Saf – è ormai da anni una garanzia di intrattenimento per gli appassionati di molti sport diversi, che qui possono conoscere i beniamini che stanno dietro ai microfoni. È un evento che punta i riflettori dei media nazionali su un territorio che è sempre più capace di proporre iniziative di valore".

Supporter della manifestazione sono Regione Toscana attraverso Toscana Promozione Turistica, il Consorzio turistico Apm, Rossignol (che fornirà sci e scarponi), Nencini Sport, Società Abetone Funivie, Consorzio Abetone Multipass e il Val di Luce Spa resort. Tutti gli appuntamenti enogastronomici della due giorni saranno accompagnati da assaggi di Morellino di Scansano Docg: il Consorzio, sponsor dell’iniziativa, porterà sulle piste dell’Abetone 23 etichette di 14 aziende.

