Scoprire il Montalbano. Intesa fra quattro comuni

L’obiettivo è far sì che “Alla Scoperta del Montalbano“ possa diventare un progetto pilota per una collaborazione più ampia e strutturata che coinvolge i quattro Comuni. L’idea, eventualmente per i prossimi anni, è di collaborare fra enti per proporre più varianti di questa stessa iniziativa, magari anche in bici o a cavallo.

L’assessore al turismo Maurizio Bruschi ha così commentato l’intesa sottoscritta dal Comune di Serravalle con i Comuni di Larciano, Lamporecchio e Vinci. Perché è vero che è stato sottoscritto in primis per consentire la realizzazione dell’evento di trekking che dal 31 maggio al 1 giugno interesserà i quattro territori comunali (con l’ausilio di un tour operator), ma si tratta di uno schema che lascia il campo aperto a nuovi accordi di valorizzazione del Montalbano e della Romea Strata in chiave 2026. Intanto, l’accordo sarà valido fino al 31 dicembre 2025.

"E’ finalizzato – si legge nel documento – a valorizzare in modalità congiunta e coordinata il turismo escursionistico, quale forma di turismo itinerante, svolto prevalentemente a piedi in contesti generalmente rurali o montani, nei territori dei Comuni sottoscrittori con la scoperta e creazione di un nuovo itinerario". Ciò darà il tempo alle amministrazioni coinvolte di tracciare un primo bilancio di “Alla Scoperta del Montalbano“ e di progettare nuovi accordi.

"In questo arco di tempo le parti intendono verificare l’interesse comune a un progetto di valorizzazione dei territori comunali e del turismo – si legge nel testo dell’accordo – tramite lo sviluppo anche di nuovi itinerari e percorsi trekking o la ripetizione dell’evento".

Per l’iniziativa di fine mese (prenotabile al 351.1472959 o [email protected]), il ritrovo dei partecipanti è fissato alle 8 del 31 maggio alla Rocca di Castruccio, con visita all’ex-Oratorio della Vergine Assunta. Da lì prenderà il via la camminata vera e propria per 16 chilometri, con un dislivello di 635 metri, puntando verso il borgo di Vinacciano. Il cammino proseguirà sulle pendici del Montalbano e la prima giornata si concluderà a San Baronto.

La mattina successiva 12 chilometri (con un dislivello di 227 metri) sulla Romea Strata, con visita alla Chiesa Romanica dei Santi Desiderio e Baronto, nel Comune di Lamporecchio. Giunti nel territorio di Vinci, i partecipanti visiteranno la casa natale di Leonardo ad Anchiano, con arrivo alla Palazzina Uzielli e accesso al Museo di Leonardo.

"Riteniamo che il Montalbano abbia margini non ancor del tutto espressi – conclude Bruschi – e la collaborazione fra i Comuni è fondamentale".

Giovanni Fiorentino