Scontro sui disagi: "Non sono ’sopportabili’"

Sui disagi per i cittadini montalesi dovuti alla chiusura del ponte è emersa una diversità di valutazioni tra la consigliera del centrodestra Greta Cavaciocchi, che li ritiene gravi, e il sindaco di Montale Ferdinando Betti che li considera "sopportabili". "Quel tratto di strada interessa maggiormente i cittadini montalesi – afferma Cavaciocchi – i disagi potevano essere tamponati se fosse stata accettata la nostra proposta di un bus navetta supplementare tra il capoluogo e la stazione perché le corse dell’autobus, a contrario di quanto affermato ottimisticamente dal sindaco non sono sufficienti". "Il disagio è importante soprattutto per la frazione di Pontenuovo e anche per Santomato – ha detto il sindaco di Montale – un po’ di disagi li abbiamo anche noi a Montale e io li ho definiti disagi sopportabili rispetto a un’opera infrastrutturale che riguarda il consolidamento di un ponte. In certe opere strutturali – ha aggiunto Betti – si sa quando si parte, ma poi succedono imprevisti e possono esserci allungamenti dei tempi".

G.B.