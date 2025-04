San Giovanni Fuorcivitas e il Fai. Luogo del cuore anche per lo sport. Estra Pistoia sostiene la candidatura

PISTOIADopo le istituzioni e il mondo della cultura, anche lo sport cittadino si mobilita per far crescere la raccolta firme a sostegno della candidatura a "Luogo del cuore" Fai della chiesa di San Giovanni Fuorcivitas. Domenica scorsa allo stadio ’Melani’, per la partita della Pistoiese, i volontari erano presenti con una propria postazione per proseguire nel loro percorso e domani saranno al PalaCarrara prima della partita di Serie A di basket fra Estra Pistoia e Banco di Sardegna Sassari per lo stesso obiettivo."Invitiamo tutti coloro che saranno presenti alla partita – fa sapere la società biancorossa in una nota ufficiale – ad aderire alla campagna sapendo che, in questo modo, potranno essere decisivi per far sì che uno dei beni culturali inestimabili della nostra città possa tornare agli antichi splendori".I volontari che si stanno accollando questa impresa di arrivare ad ottenere il numero di firme necessarie saranno presenti, stavolta in quattro differenti postazioni, agli ingressi dei settori del palasport di via Fermi dall’apertura dei cancelli – prevista intorno alle 16.20 – fino all’inizio del match che sarà alle ore 17.30. Mai come in queste circostanze, infatti, è fondamentale fare squadra ed ampliare al massimo le sinergie da mettere in campo per raggiungere l’obiettivo di far entrare una delle eccellenze artistiche e culturali della città nella lista dei "Luoghi del cuore" in modo da ambire ad ottenere quei finanziamenti necessari alla sua riqualificazione per far tornare a splendere San Giovanni Fuorcivitas come merita.